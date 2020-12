Federica Pellegrini sexy stupisce tutti per l’ultima volta, ora cambia tutto

Federica Pellegrini si gode il suo ultimo giorno di relax prima di tornare ai soliti impegni. Dopo queste vacanze l’unico obiettivo è Tokyo.

Se le vacanze di Natale sono trascorse all’insegna della serenità e del tempo in famiglia, non si può dire così per la stagione sportiva.

Il Covid ha messo a dura prova il mondo del nuoto e il rinvio delle Olimpiadi in Giappone non ha di certo contribuito a migliorare la situazione.

Federica Pellegrini, addio alle vacanze di Natale

La nuotatrice ha passato le feste con la famiglia e anche con il suo nuovo amore Matteo Giunta. Ad annunciare il fatto è stata una decorazione del suo albero di Natale: in uno dei 4 cuori c’era anche il nome di Matteo.

Per la Pellegrini si era anche parlato di gravidanza e lei stessa aveva confermato questo suo desiderio dicendo di star aspettando la decisione sulle Olimpiadi. Se il cuore è con la famiglia e il nuovo amore, la testa è verso le prossime Olimpiadi.

“Non si possono fare bilanci. Bisognerà lavorare da gennaio, sperando che sia un 2021 nel quale vada tutti per il meglio e non ci siano intoppi. Per me verranno prima le selezioni a marzo (Assoluti primaverili) e poi le Olimpiadi“. E’ così che la Pellegrini ha parlato dei suoi piani per il futuro.

Sui social ha già annunciato la fine delle vacanze: “Ultimo giorno di pacchia e sveglie tardissimo” scrive su Instagram. La strada verso i Giochi di Tokyo sarà in salita e a chi le chiede se ha paura delle nuove rivali risponde: “Ci sono abituata“. Il tempo con i suoi cari le avrà di sicuro fatto bene e con il morale alle stelle tornare in vasca sarà tutta un’altra cosa.