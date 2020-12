Elisa Isoardi e la confessione su Raimondo Todaro: “E’ un amico”

Elisa Isoardi ha parlato del suo percorso a Ballando con le stelle e del suo rapporto con Raimondo Todaro.

Elisa Isoardi è stata ospite nello studio di “Oggi è un altro giorno” ed ha raccontato a Serena Bortone il suo difficile percorso a “Ballando con le stelle” ed il rapporto che ha oggi con il suo ex maestro di ballo.

La coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a “Ballando con le stelle” ha fatto sognare i fans, nonostante i due non siano riusciti ad aggiudicarsi la vittoria. I due oggi sono fisicamente molto distanti, in quanto il maestro di ballo è a Catania dai suoi genitori per le vacanze di Natale. La conduttrice, che ha festeggiato ieri i suoi 38 anni, ha rivelato come sono i rapporti tra loro: “Todaro è un grande amico e questo rimarrà“. Per coloro che li vedevano già come una coppia all’interno del talent show di Milly Carlucci questa confessione sarà stata certamente un duro colpo.

Elisa Isoardi, la verità sul rapporto con Raimondo Todaro

Nonostante Elisa Isoardi abbia confessato alla conduttrice di “Oggi è un altro giorno” che il rapporto con Raimondo Todaro si limita all’amicizia, quando Serena Bortone le ha chiesto di spiegare un video mentre balla con Stefano Oradei, lei si è contraddetta: “E’ il migliore amico di Todaro, quindi non c’è nessun problema“.

In molti hanno già ampiamente analizzato la frase pronunciata da Elisa Isoardi, ritenendo che se quella con Raimondo Todaro è soltanto un’amicizia, la conduttrice non dovrebbe preoccuparsi di farlo ingelosire. Sulla scelta di tornare in pista con Stefano Oradei, ha spiegato il suo forte desiderio di tornare a ballare.