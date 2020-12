Donna positiva scoperta ad un controllo: “Devo andare a lavorare”

In quarantena a casa da metà dicembre, una donna positiva se ne è andata in giro ed i carabinieri l’hanno individuata soltanto per un caso.

Era ben consapevole di avere il virus all’interno del proprio organismo, eppure una donna positiva non ha esitato ad andarsene in giro. Con la conseguenza molto spiacevole di avere contagiato coloro con i quali è venuta in contatto. La cosa è accaduta in provincia di Brescia, nella piccola località di Esine.

Lei ha 40 anni ed a scoprirla sono stati i carabinieri, i quali solamente per una pura casualità l’hanno fermata ad un posto di blocco per un controllo di routine. La donna positiva era a bordo della sua auto ed una volta che i militari hanno accertato la situazione, l’hanno denunciata per violazione delle norme di sicurezza contenute nell’ultimo Dpcm del 18 dicembre scorso. Norme tra l’altro ben note già lungo il corso di tutto il 2020, dal momento che ogni decreto ha provveduto a confermare quanto contenuto nel precedente provvedimento, in materia di comportamenti da seguire per garantire la sicurezza.

Donna positiva, ai carabinieri dice di dovere andare a lavorare: denunciata

La positività di questa persone risale addirittura alla metà di dicembre, dopo lo svolgimento di un tampone. La Ats locale aveva fatto scattare le procedure previste, in conseguenza di ciò. Quindi la 40enne doveva sottostare ad isolamento domiciliare ed a monitoraggio da parte delle autorità sanitarie del posto.

Probabilmente complice il fatto di essere del tutto asintomatica, la donna in questione deve avere ampiamente sottovalutato la questione. Lei si è giustificata dicendo di dovere andare a lavorare nella sua azienda agricola. Ma ovviamente è incappata in una inevitabile sanzione, sia dal punto di vista penale che amministrativo. Questo è l’ennesimo episodio di irresponsabilità diffusa che purtroppo finisce con il vanificare gli sforzi ed i sacrifici compiuti da tanti altri nel corso dell’ultimo anno.