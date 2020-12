Dayane Mello, chi è Maria l’amante segreta che l’aspetta fuori

Dayane Mello, già chiacchierata per la relazione con Adua Del Vesco nella Casa del GF VIP, ora spunta un altro gossip su una donna segreta che la aspetta fuori…

Non finiscono mai i gossip sulla bella modella brasiliana Dayane Mello, già recentemente al centro di polemiche perché sono ormai tanti ad accusarla di fingere nella sua relazione con Adua Del Vesco, nata nella Casa del Grande Fratello VIP. Le critiche, mosse anche poco tempo fa da Giulia Salemi, riguardano il fatto che le due starebbero strumentalizzando il flirt tra di loro per visibilità. Dayane torna nella bufera delle chiacchiere per una misteriosa donna che pare la stia aspettando fuori dalla casa più spiata d’italia.

Dayane Mello, chi è la sua ragazza segreta

Mentre all’interno della Casa la modella brasiliana pare stia attraversando un periodo difficile con la sua “amica”, che forse è anche qualcosa di più, Adua Del Vesco, pare che fuori dalla casa più spiata d’italia, ci sia qualcuno ad aspettarla.

L’indiscrezione del giornalista Alberto Dandolo, pubblicata sul settimanale Oggi, ha svelato un retroscena inaspettato sulla vita privata della Mello. Ci sarebbe una donna misteriosa di nome Maria, ad aspettare la modella. “Adua ancora non sa che nel mondo reale la sua Dayane ha una relazione altrettanto speciale con un’altra donna. La fortunata? Una statuaria modella di nome Maria, assistita dalla stessa agenzia di management di Dayane (la Benegas Management, ndr). Chi la spunterà tra le due?” con queste parole Dandolo ha sganciato la notizia bomba.

La notizia arriva proprio come un fulmine a ciel sereno, dal momento che Dayane non ha mai menzionato niente di questo tipo, né ha mai accennato alla presenza di un’altra donna nella sua vita. Resta da chiedersi come Adua prenderà la cosa, dato che i sentimenti dell’una per l’altra sembrano essere più profondi di un’amicizia. Infdatti, la Mello ha di recente dichiarato: “Per me l’amicizia è come l’amore. In un certo senso mi sono innamorata, non c’è distinzione tra amore e amicizia e magari posso avere anche delle reazioni eccessive”.