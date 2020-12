Cosa posso fare oggi 28 Dicembre: viaggi e spostamenti in base al Dpcm Natale

Siamo finalmente usciti dalla zona rossa. Scopriamo insieme che cosa si potrà fare oggi, lunedì 28 Dicembre 2020.

La pandemia da Coronavirus e le condizioni sanitarie nazionali hanno portato, quest’anno, dei drastici cambiamenti. Il Governo si è trovato costretto a limitare il più possibile gli spostamenti e assembramenti, in modo da evitare l’aumento dei contagi. Dopo un periodo limitato di mini lockdown, la zona rossa è temporaneamente finita. Per il momento la nazione è dunque entrata in arancione, e lo rimarrà fino al 30 Dicembre. Scopriamo insieme dunque che cosa si potrà fare a partire dal giorno 28 Dicembre 2020.

Leggi anche->Dpcm Natale, le regole fino al 6 gennaio: come evitare le multe

Finalmente ci si potrà spostare nelle zone all’interno del proprio Comune senza bisogno di autocertificazione. Il documento sarà però necessario in caso di spostamenti prima delle ore 5:00 e dopo le ore 22:00, che dovranno essere motivati da necessità lavorative o comprovate esigenze. Il movimento tra Comuni sarà consentito soltanto per le ragioni sopracitate o per andare a visitare un amico o un parente. In tal caso l’autocertificazione sarà comunque necessaria. Ci si potrà spostare soltanto di massimo 30 chilometri, e non più di due persone alla volta. I minori di 14 anni e le persone non autosufficienti sono esclusi dal conto.

Leggi anche->Dpcm Natale, quali negozi rimangono aperti nei giorni festivi

Gli spostamenti tra Regioni saranno vietati, salvo se motivati da comprovate esigenze, anche di tipo lavorativo, e accompagnati da autocertificazione. Fare ritorno alla propria abitazione o al proprio domicilio sarà sempre concesso lungo tutta la penisola. Le attività motorie e sportive saranno consentite, purché all’interno del proprio Comune. I negozi saranno aperti fino alle ore 21, palestre, bar e ristoranti no. Rimarranno comunque attivi i servizi delivery e sarà possibile ordinare d’asporto entro le ore 22:00.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

28 Dicembre 2020: cosa si potrà fare e cosa no durante la zona arancione

La zona arancione durerà tre giorni: 28, 29, e 30 Dicembre 2020. All’interno di quest’ultima saranno concessi gli spostamenti e le visite a parenti e amici nella fascia oraria che va dalle ore 5:00 alle 22:00, senza bisogno di autocertificazione. Il mancato rispetto delle regole comporterà una sanzione amministrativa.