Chi è Marisa Laurito: età, carriera, vita privata e curiosità

Marisa Laurito è un’attrice, cantante e conduttrice televisiva. Scopriamo di più sulla sua carriera e sulle curiosità che la riguardano.

La Laurito è certamente uno dei personaggi più amati e conosciuti della televisione italiana. L’abbiamo visto nei panni di cantante, attrice e conduttrice.

E’ una donna poliedrica e capace di cimentarsi in moltissime forme d’arte, ma chi si cela davvero a questa grande personalità? Scopriamolo insieme.

Marisa Laurito, una carriera col botto

Classe 1951, l’attrice nasce a Napoli il 19 aprile. La passione per la recitazione l’accompagna fin dalla tenera età e questo la porterà ad entrare nella compagnia teatrale di Eduardo De Filippo.

La sua carriera l’ha portata a recitare al fianco di grandi attori. In “Pari e dispari” del 1978 l’abbiamo vista con Bud Spencer e Terence Hill, mentre in “I guappi non si toccano” del 1979 ha condiviso il set con Pino Mauro e Richard Harrison.

La sua popolarità acquista una marcia in più grazie al suo lavoro nel piccolo schermo. Lì l’abbiamo vista fiancheggiare Renzo Arbore in “Quelli della notte” del 1985. Ha anche lavorato con Raffaella Carrà nello show “Buonasera Raffaella“. Dagli anni 2000, la Laurito si è dedicata prevalentemente al teatro.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la donna è sempre stata molto legata all’amico Renzo Arbore e a Luciano De Crescenzo. Nel 2001 si era anche sposata con l’ex calciatore Franco Cordova, ma il loro sogno si infrange poco dopo dato che la separazione arriverà nel 2002. Fortunatamente, sarà proprio quell’anno che la porterà a legarsi all’imprenditore Piero Pedrini. La famosa attrice non ha figli e si dice contenta della sua scelta: “Quando c’è stato il giro di boa ho pensato che me ne sarei pentita e invece ora sono contenta“, aveva affermato con risolutezza.