Tutto pronto per la sessione inverale di calciomercato in Serie A che partirà il 4 gennaio per poi terminare il primo febbraio 2021

Soltanto pochi giorni di vacanze per i calciatori con la Serie A che tornerà in campo domenica 3 gennaio. Così partirà anche ufficialmente la sessione invernale che inizierà a partire dal 4 gennaio per poi terminare il primo febbraio 2021. Tanti i colpi in arrivo a gennaio con l’idea Diego Costa, attaccante dell’Atletico Madrid, che avrebbe chiesto alla dirigenza spagnola la rescissione per motivi familiari. Sulle sue tracce ci sarebbero anche diversi top club d’Italia, come Juventus e Milan, sempre alla ricerca di valorosi centravanti. Idea suggestiva anche per la Roma con Stephan El Shaarawy che potrebbe fare il suo riporta a gennaio per convincere il Ct Roberto Mancini a convocarlo ai prossimi Europei in programma in estate.

Calciomercato Serie A, possibile scambio Eriksen-Paredes: ritorno di Piatek

I media italiani, inoltre, parlano di un possibile scambio tra Inter e PSG con Eriksen sempre più vicino all’addio ai nerazzurri. Inoltre, il centrocampista danese sarebbe pronto a riabbracciare Pochettino, ad un passo dalla panchina del club francese dopo l’esonero a sorpresa di Tuchel. A Milano potrebbe così sbarcare l’ex centrocampista di Empoli e Roma, Leandro Paredes, perfetto per ricoprire la posizione in mediana con Antonio Conte. Inoltre, ci saranno tanti scambi anche per le altre compagini italiane con Parma, Cagliari, Benevento e Genoa alla ricerca di centravanti funzionali per il loro tipico gioco. Potrebbe tornare in Serie A, infine, anche Piatek dopo l’esperienza deludente al Milan. Idee suggestive in grado di concretizzarsi a partire dai primissimi giorni di gennaio con la possibilità di rinforzarsi per una seconda parte di stagione entusiasmante.