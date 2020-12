Belen Rodriguez e Mattia Ferrari, un addio doloroso e inatteso

By

Tra la showgirl Belen Rodriguez e il giovane manager Mattia Ferrari, un addio doloroso e inatteso: cosa è accaduto.

Non sarebbero più amici Belen Rodriguez e Mattia Ferrari: a quanto pare sembra che i due abbiano troncato i rapporti. La bella 36enne, uno dei personaggi più amati dello showbiz, e il manager classe 1992 sembravano legati da una relazione di amicizia ben salda. Ma a quanto pare non era così e la rottura lo testimonierebbe in maniera inequivocabile.

Negli anni, Mattia Ferrari si è fatto un nome nell’ambito della comunicazione e del marketing digitale. In particolar modo nel settore della moda. Cosa che lo ha portato a conoscere diverse vip tra modelle, influencer e starlette varie. E quindi lo avrebbe portato ad aver un rapporto privilegiato proprio con Belen Rodriguez.

La clamorosa rottura tra Belen Rodriguez e Mattia Ferrari

Tanti erano negli ultimi mesi gli scatti dei due insieme sui social network e in particolare su Instagram. Per tale ragione, il loro rapporto sembrava molto solido. Così, a quanto pare, non è più. Ma cosa è successo che avrebbe portato alla rottura? Mattia Ferrari, stando a quanto affermato da ‘Giornalettismo’, che avrebbe raccolto le sue parole, avrebbe spiegato: “È stata una bella esperienza, abbiamo obiettivi diversi, ora però il tutto è giunto al termine”.

Sempre secondo ‘Giornalettismo’, tra i due ci sarebbe stata una rottura per ragioni private e non professionali. Addirittura sembra che negli ultimi tempi Belen Rodriguez abbia scelto di interrompere anche altre amicizie. La ragione resta però del tutto oscura, anche se secondo qualcuno ci sarebbe dietro il suo nuovo partner, Antonino Spinalbese. Con lui, dopo l’addio a Stefano De Martino e alcune avventure, sembra davvero aver ritrovato la serenità.