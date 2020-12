Beautiful, anticipazioni puntata del 28 dicembre

Beautiful ritorna con il suo consueto appuntamento. L’amatissimo telefilm non si ferma neanche nel periodo natalizio. Ecco cosa succederà.

La soap andrà come sempre in onda su Canale 5 alle 14.10. Si prospetta un episodio ricco di emozioni e colpi di scena.

La vendetta nei confronti di Brooke porterà Zoe e Thomas ad allearsi. Ancora una volta torneranno a galla i risentimenti per alcune questioni familiari.

Beautiful: Thomas trova l’alleata perfetta

Zoe deve fare i conti con il fatto di essere stata allontanata da tutti e tutto. Buttata fuori dalla Casa di Moda e messa alle strette da Forrester, Logan e Spencer, la donna salta subito agli occhi di Thomas. I due sono accomunati dal fatto di aver protetto con tutte le forze il segreto dello scambio di culle.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip, anticipazioni del 28 dicembre: novità e colpi di scena

Il carattere deciso di Zoe, dove non c’è spazio per i rimorsi, la rende un’alleata perfetta per il Forrester. Il giovane farà di tutto per portarla dalla sua parte e punterà tutto sul risentimento che la Buckingham nutre nei confronti di Brooke.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Effettivamente, la Logan aveva fatto allontanare in men che non si dica Zoe. L’inflessibilità di Brooke si è palesata ancora una volta in tutta la sua forza e questo aspetto non va proprio giù a Thomas. L’uomo è convinto che tutte le disgrazie della sua famiglia siano state causate dalla matrigna ed è proprio per questo motivo che vuole distruggerla.

Leggi anche ->Oroscopo del giorno, lunedì 28 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

“Voglio distruggere Brooke, sei con me?”. E’ così che Thomas chiede spudoratamente a Zoe di allearsi con lui. A questo punto non ci resta che vedere se la Buckingham riuscirà a resistere alla proposta del Forrester.