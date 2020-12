Barbara D’Urso svela il mistero: ecco il suo fidanzato su Instagram

Il colpo di scena arriva con una “story” sul social network: così Barbara D’Urso replica allo “scoop” del direttore di Novella 2000 Roberto Alessi.

Con Barbara D’Urso non ci si annoia mai. La nota conduttrice ha approfittato del clima di relax di questi giorni natalizi per intrattenere il popolo dei social, condividendo un’Instagram story sibillina quanto sarcastica in risposta alle insistenti descrizioni che la vorrebbero sentimentalmente legata a un uomo dall’identità non “famosa” e “ignota”.

Per chi batte il cuore di Barbara D’Urso

Nella story condivisa con il popolo del web Barbara D’Urso ha alzato il velo sul suo tanto chiacchierato “compagno”. Ma la suspense è presto delusa: si tratta di un tapiro d’oro ricevuto da Striscia la notizia. Un modo al quanto originale per smentire gli ultimi rumor in rete (e non solo) su una sua presunta nuova frequentazione intima. E i suoi tantissimi fan e followers non possono che prenderne atto e trarne le loro conclusioni.

Il giornalista Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e amico di vecchia data della conduttrice, dovrà a quanto pare ricredersi. “Ho un solo cruccio con lei: non riesco a beccarla con il suo amore segreto – aveva dichiarato lui stesso in un’intervista concessa a Libero quotidiano -. Sono certo che c’è, ma sfugge”. Barbarella nega e rinega. Caso chiuso? Probabilmente sì. A meno che – e anche questo è possibile – non esca fuori una prova certa e inoppugnabile della liaison sentimentale in corso… ma stavolta in carne e ossa.