Addio a Nick McGlashan: la star di Deadliest Catch muore a 33 anni

È morto a soli 33 anni Nick McGlashan, volto noto del programma “Deadliest Catch”, trasmesso in Italia da Discovery, che racconta la vita dei pescatori di granchi.

Se ne è andato ad appena 33 anni, per cause che non sono state ancora rese note, Nick McGlashan, giovane pescatore diventato protagonista del programma Deadliest Catch, trasmesso in Italia da Discovery, che racconta le avventure in mare a bordo di un peschereccio impegnato nella cattura dei granchi. La notizia dell’improvvisa scomparsa è stata confermata dalla famiglia del ragazzo e dal medico legale.

La tragica sorte di Nick McGlashan

Deadliest Catch è andato in onda dal 2013 al 2020 e Nick McGlashan aveva preso parte a ben 78 episodi. Aveva solo 13 anni quando cominciò a lavorare come pescatore di granchi, imparando in fretta il mestiere e diventando ben presto il pilota della nave Cape Caution, per poi passare alla Summer Bay, riempiendo di orgoglio la sua famiglia, che vanta una storia leggendaria in mare (il prozio di Nick ha lavorato sulla prima barca destinata all’industria del granchio statunitense, e due sue zie hanno preso parte a diversi lavori in mare, dove una di loro ha perso la vita).

Nick era un uomo forte e determinato, ma aveva lottato per anni contro la dipendenza da alcol e droghe, ed era stata proprio una grave ricaduta ad allontanarlo dalla 13° stagione dello show. Lui stesso aveva ammesso che in una sola giornata poteva arrivare a scolarsi mezzo litro di vodka e diversi grammi di metanfetamine ed eroina. Il suo obiettivo era ripulire la propria immagine e diventare un modello per quanti si trovavano nella sua stessa condizione. Purtroppo non ha avuto il tempo per realizzarlo.