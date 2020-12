Wanda Nara da capogiro su instagram! Il sexy scatto della moglie di Icardi

By

Wanda Nara torna a far sognare i followers con uno scatto super hot! La sexy showgirl condivide le sue forme da capogiro su instagram.

Non è certo la prima volta che la moglie dell’attaccante del Paris Saint German Mauro Icardi faccia girare la testa ai followers sul suo seguitissimo profilo instagram. Wanda Nara, infatti, spesso condivide scatti infuocati in cui mostra le sue forme mozzafiato e fa impazzire tutti. Questa volta non è stata certo da meno!

Wanda Nara nuda su instagram contro tutti

Nuovo post piccante di Wanda Nara, che questa volta si mostra ai followers nuda sotto la doccia, sfoggiando il suo tatuaggio: un aeroplano sotto il seno. La foto è stata scatta a Parigi, giorni dopo la pubblicazione di una foto da modella, durante il soggiorno di Wanda e Mauro Icardi a Barcellone, dove la coppia ha passato il Natale.

Le foto piccanti arrivano dopo che Wanda avrebbe deciso di denunciare Luciana Littizzetto dopo i commenti e le battute poco gradite sulla famigerata foto che la ritraeva nuda sul dorso di un cavallo. Le parole della comica a Che Tempo Che Fa hanno scatenato un putiferio, tra attacchi e difese.

“Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l’hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo della Jolanda prensile. Spiegami dove è finito il pomello della sella, secondo me si arpiona in questo modo” queste le parole della Littizzetto che hanno tirato su un polverone davvero grosso. E la Nara adesso vuole intraprendere azioni legali contro Luciana. Alla fine della fiera, anche grazie allo scatto shock, Wanda Nara ad oggi è schizzata a quota 7,3 milioni di followers su instagram.