Gravissimo lutto a Uomini e Donne che deve dire addio ad una persona davvero speciale. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo dello spettacolo.

Dire addio non è mai facile, soprattutto nel caso di un lutto così devastante come quello piombato su Uomini e Donne di Maria De Filippi. A dare la terribile notizia è stato Gianni Sperti, storico opinionista a fianco di Tina Cipollari, sul suo profilo social. E su instagram il cordoglio e la vicinanza di tanti nomi del mondo dello spettacolo e programma sono stati immediati.

Uomini e Donne, Gianni dice addio

Il dolore di Gianni è palpabile, per aver dovuto dire addio al suo amato papà con un triste post sul profilo instagram del ballerino. Semplice e tragico: uno sfondo nero con una scritta bianca “Ciao papà“, per annunciare la terribile notizia al pubblico di instagram e a tanti fan di Uomini e Donne e dell’opinionista, che hanno espresso cordoglio nei commenti.

Non si sanno le cause della morte del padre di Gianni, in quanto il ballerino non le ha specificate nel post, preferendo la riservatezza nel delicato momento che sta passando la sua famiglia. Tuttavia, qualche mese fa, all’inizio dell’estate, l’opinionista aveva pubblicato un commovente scatto che ritraeva l’abbraccio tra lui e suo padre che si erano rivisti dopo sette mesi, divisi dal primo lockdown.

Oltre ai fan del ballerino, anche tanti esponenti del mondo dello spettacolo e di Uomini e Donne hanno commentato facendo le condoglianze o con un semplice cuore, per mostrare sostegno e vicinanza. Tra di loro Clarissa Marchese e Giulia Latini, da Ida Platano dal programma.

Gianni può anche contare sull’affetto della sua famiglia: una sorella, cinque nipoti e la mamma che amava il papà “come il primo giorno”, come aveva scritto il ballerino in un post dedicato al cinquantesimo anniversario del matrimonio dei genitori.