Stasera in tv film – Quasi amici: film, cast, trama e trailer, oggi 27 aprile

Intouchables – Quasi amici, film del 2011 tratto da una storia vera, è la pellicola che andrà in onda su Canale 5 oggi, 27 dicembre: tutte le anticipazioni

Il film diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano e ispirato alla particolare amicizia nata fra Philippe Pozzo di Borgo e Abdel Yasmin Sellou, rispettivamente un malato ormai sfiduciato nei confronti della vita a causa dei propri impedimenti fisici e il suo assistente, inesperto eppure pienodi energia positiva.

La pellicola andrà in onda su Canale 5 alle ore 21.20.

Scopriamo insieme la trama, gli attori e il trailer di questo bel lungometraggio.

Quasi amici, trama del film

A Parigi, il milionario Philippe Pozzo di Borgo è un uomo rimasto tetraplegico dopo un incidente ed è in cerca di un badante. Fra gli aspiranti e ben vestiti assistenti, si presenta a colloquio anche Driss Bassari, un ragazzo che cerca non tanto di ottenere il lavoro quanto di ricavarne un documento che attesti la sua partecipazione alla ricerca. Driss vuole infatti semplicemente continuare a godere dei suoi benefici assistenziali, da usare per sé e la sua famiglia. Nonostante sia appena uscito di galera, Philippe istintivamente si fida di Driss più di tutti gli altri candidati e anche se inesperto decide di proporgli un periodo di prova. Driss sembra dimenticarsi spesso delle necessità basilari di Philippe nel quale, paradossalmente, all’iniziale fastidio si sostituisce presto un senso di parità che in un certo senso lo distrae dalla sua condizione. Il feeling e l’amicizia cresceranno di minuto in minuto durante il film e le prese in giro e punzecchiateesilaranti fra i due protagonisti della storia lasceranno a tratti spazio alla riflessione, senza però imprimergli una pesantezza eccessiva.

Cast del film:

François Cluzet (Philippe Pozzo di Borgo);

Omar Sy (Bakari “Driss” Bassari);

Anne Le Ny (Yvonne);

Audrey Fleurot (Magalie);

Clotilde Mollet (Marcelle);

Alba Gaïa Bellugi (Elisa Pozzo di Borgo);

Cyril Mendy (Adama);

Christian Ameri (Albert);

Grégoire Oestermann (Antoine);

Thomas Solivéres (Bastien);

Dorothée Brière-Meritte (Éléonore).

