By

Sara Tommasi si sposa: chi è il futuro marito e quando saranno le nozze. Fiori d’arancio in vista per la showgirl ed ex modella. Dopo un periodo burrascoso, attraversato nel recente passato, è stata lei stessa ad annunciare il suo futuro matrimonio.





Nuovo anno, nuova vita, per Sara Tommasi. La showgirl infatti ha annunciato che sposerà presto il suo fidanzato. Chi è il suo futuro marito? E quando avverranno le nozze tra i due? Scopriamolo insieme!

Sara Tommasi si sposa: chi è il futuro marito della showgirl e quando verrà celebrato il matrimonio tra i due

A dare il lieto annuncio di questa nuova fase nella vita della Tommasi è stato il direttore di Novella 2000, ovvero Roberto Alessi. E’ stato infatti sulle pagine della sua rivista che Alessi ha informato tutti i suoi lettori delle nozze della showgirl, dopo un periodo buio, attraversato da quest’ultima, a contatto con le droghe, film per adulti e un difficile momento personale.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Sara Tommasi | apre una panetteria ma vuole ancora la tv | “Chiamatemi”

L’arrivo del 2021 segnerà certamente un nuovo inizio per la Tommasi, che saluterà il nuovo anno con un matrimonio in vista. La showgirl si sposerà con il suo manager, Antonio Orso. Alessi, sulle pagine del suo giornale, ha rivelato di aver ricevuto la notizia direttamente dalla coppia, la quale ha confermato la data del 21 marzo 2021 per il proprio matrimonio.

Potrebbe interessarti anche –> Selvaggia Lucarelli attacca Barbara D’Urso: “Si è approfittata di Sara Tommasi”

Leggi anche –> Sara Tommasi, chi è: età, vita privata, malattia e carriera della showgirl

Certamente questo lieto e imminente evento ha contribuito a rendere più serena la showgirl, la quale ha iniziato una vita ben diversa da quella trascorsa, dopo aver conosciuto il suo futuro marito. L’amore di Orso ha molto probabilmente trasformato Sara in una persona nuova.

A riprova di questo nuovo percorso avviato dalla Tommasi è il brano, cantato dalla showgirl, dal titolo “Vis a vis”, nell’ambito dell’impegno assunto sul tema del contrasto alla violenza contro le donne. Parte dei proventi derivanti da questo e dai prossimi brani, cantati dalla Tommasi, saranno infatti devoluti all’associazione “Movimento contro ogni violenza sulle donne”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Tommasi (@officialtommasi)