Sabrina Salerno “zuppa” su Instagram: sotto la maglietta il dettaglio hot

Sull’Italia (e non solo) è in arrivo il grande freddo, ma la bellissima Sabrina Salerno non rinuncia ad allietare Instagram con i suoi scatti bollenti.

La bellissima Sabrina Salerno è sempre più sexy e le sue foto continuano a far impazzire i fan e follower di Instagram. L’ultimo scatto pubblicato sul social network non fa eccezione, anzi: mentre l’Italia si prepara al grande freddo, la nostra riscalda il popolo web con un’ennesima foto bollente.

Sabrina Salerno sfida il maltempo

“È in arrivo una forte nevicata… sono prontissima 😉😉😉”. Così scrive Sabrina Salerno nel suo ultimo post su Instagram, dimostrando così di essere non solo la bomba sexy che tutti conoscono, ma anche una donna capace di ridere e scherzare in ogni circostanza. La foto che accompagna il suo commento, infatti, la mostra in mise estiva, con una maglietta tutta inzuppata d’acqua che lascia vedere benissimo cosa c’è sotto.

A distanza di anni, Sabrina Salerno resta una delle donne del mondo dello spettacolo più apprezzate e desiderate, complici anche i suoi scatti bollenti. Anzi, si direbbe che col tempo sia migliorata con il tempo – il cosiddetto fascino dell’età – e oggi sia ancor più avvenente che in passato. Non a caso sono migliaia e migliaia i commenti che gli utenti ogni volta lasciano sotto ai suoi post, e non solo da parte dei maschietti, ma anche di tante donne che ammirano la sua straordinaria forma fisica. E ora neve e maltempo fatevi sotto…