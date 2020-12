Romina Carrisi, VIDEO strepitoso su Instagram: lei si mostra così

La bellissima Romina Carrisi regala emozioni forti ai suoi followers sui social. La figlia di Al Bano e Romina è di una sensualità estrema.

Poco dopo le ore 09:00 del mattino di domenica 27 dicembre 2020, Romina Carrisi ha pubblicato una breve clip che la riguarda. E lo ha fatto sul suo profilo personale Instagram. Qui la ragazza si mostra in primo piano, mentre si trova in un ambiente al buio. Non si sa se si tratti di un filmato realizzato pochi minuti fa od in un’altra circostanza.

L’unica cosa certa – e che importa ai fans – è che ci sia lei. La figlia di Albano e Romina appare più sensuale e seducente che mai, ed il bello è che per avere questo risultato le basta fare sfoggio solamente del suo magnifico paio di occhi. E di un viso che trasuda bellezza come fosse un’opera d’arte. Ai suoi ammiratori Romina Carrisi scrive una frase in inglese, che tradotta vuol dire questo. “Vorrei che tu potessi vedere te stesso attraverso i miei occhi perché non credo che tu veda ciò che io vedi”.

Romina Carrisi, bellissima come la mamma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina JR Power (@romina_carrisi)

Per tanti è troppo bella per essere vera. C’è chi la paragona alla sua celebre, omonima mamma. Che da ragazza a sua volta era un vero e proprio esempio di bellezza e di fascino.

Nel corso in particolar modo degli ultimi due anni, in alcune circostanze gli affezionatissimi di ‘Domenica In’ hanno avuto modo di assistere a delle ospitate in contemporanea sia di Romina Power che di Romina Junior. Con sempre tanta, tanta dolcezza in tutti i ricordi che entrambe hanno condiviso con la loro instancabile fanbase.