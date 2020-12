Novità importanti per quanto riguarda la vita privata di Roberto Bolle, che ha parlato del suo orientamento sessuale: la verità

Sarà protagonista a Capodanno in prima serata su Rai1 con lo show Danza con Me e così Roberto Bolle è tornato a parlare anche della sua vita privata in una lunga intervista ai microfoni di Vanity Fair. Lo storico ballerino italiano ha rivelato: “La mia vita privata, ossia lo spazio oltre al palco, quando il sipario si chiude, per me è molto importante e personale. Ho provato sempre a custodirlo in maniera gelosa”. Poi ha aggiunto indicazioni: “Tutti sono liberi di farlo, ossia di raccontare gli amori e la sessualità. Io non lo farò mai, non è nella mia natura. Ho sempre cercato di differenziare la mia immagine privata da quella pubblica e cercherò di farlo sempre”.

Roberto Bolle, la verità sulla sua vita privata

Successivamente lo stesso Bolle ha voluto chiarire un aspetto importante della sua sfera personale: “Il mio privato è privato come quello di chiunque altro e non credo servano parole in più. Ho sempre parlato con la danza e non sento di dover dire altro o fare chissà quale rivelazione. Poi, certo, esistono le violazioni del privato”. Infine, ha svelato il suo punto di vista: “Ho sempre combattuto contro le violazioni, che poi finiscono nell’invasione e nell’abuso: le ho sempre considerate arbitrarie e illegittime così come le fotografie rubate. C’è questa curiosità che diventa morbosa e che non fa bene a nessuno: le persone e i giornali non dovrebbero cercare questo da me. Io ho dei valori”. Tutto sarebbe nato quando nel 2009 un giornalista del magazine francese Numéero Homme avrebbe rivelato come fosse omosessuale: poi quelle dichiarazioni furono smentite dallo stesso ballerino.