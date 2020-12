Calcio, le partite di oggi domenica 27 dicembre: chi gioca

Si torna a giocare anche in Italia con la Serie B che sarà protagonista oggi, domenica 27 dicembre. Altre sfide prestigiose anche in Premier League

Sarà una domenica di calcio in Italia con la quindicesima giornata di Serie B in campo a partire dalle 12.30 con il lunch-match tra Reggiana e Reggina. A seguire Ascoli-Spal, Cosenza-Pisa, Entella-Pescara, Frosinone-Pordenone, Lecce-Vicenza, Venezia-Salernitana. Alle 18 scenderanno in campo Brescia-Empoli per chiudere la giornata con Cremonese-Monza. Rinviata la sfida tra Chievo e Cittadella. Le sfide saranno visibili in esclusiva su Dazn, mentre Lecce-Vicenza è possibile seguirla in chiaro anche su RaiSport.

Reggiana – Reggina (ore 12.30)

Ascoli – Spal (ore 15)

Chievo – Cittadella rinviata

Cosenza – Pisa (ore 15)

Entella – Pescara (ore 15)

Frosinone – Pordenone (ore 15)

Lecce – Vicenza (ore 15)

Venezia – Salernitana (ore 15)

Brescia – Empoli (ore 18)

Cremonese – Monza (ore 21)

Calcio, sfide anche in Premier oggi 27 dicembre

Si torna a giocare anche in Inghilterra con altre sfide dopo le vittorie di Arsenal, Manchester City ed Everton: soltanto un pari tra Leicester e United. In campo a partire dalle 13 Leeds-Burnley con la partita in esclusiva su Sky Sport. A seguire West Ham-Brighton e Liverpool-West Brom: in serata il big-match Wolverhampton-Tottenham sempre in esclusiva su Sky Sport.