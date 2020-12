Paola Perego, drammatico lutto per la conduttrice televisiva. Si è spento, poche ore fa, il padre, Pietro. Nelle scorse ore era stata tanta la preoccupazione dichiarata dalla presentatrice in considerazione delle gravi condizioni nelle quali versava suo padre.





Un dolore straziante è quello provato in queste ore dalla conduttrice televisiva. A perdere la vita, nelle scorse ore, è stato suo padre Pietro, 90 anni. E ora la famiglia è a lutto per questa drammatica scomparsa.

Paola Perego, il dolore straziante provato dalla conduttrice televisiva per la morte del padre

Ad annunciare la drammatica notizia, che immerge in un grandissimo dolore tutta la famiglia della presentatrice, è stata la sua agenzia, Arcobaleno Tre. E’ stato infatti attraverso i social, precisamente con un tweet, che l’agenzia ha divulgato la notizia della morte del padre della Perego, trasmettendo il proprio sostegno per lei in un momento così difficile.

Se vuoi conoscere tutte le notizi in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Paola Perego rivela in diretta il dramma del Covid: “Io, fortunata”

Solo alcuni giorni fa, la conduttrice televisiva aveva rivelato la sua grande preoccupazione. La madre e il padre infatti erano risultati positivi al Covid e la Perego aveva ammesso per questo di sentirsi molto agitata che la situazione potesse peggiorare. Per altro i genitori risiedevano a Milano, per questo la presentatrice aveva rivelato di sentirsi profondamente amareggiata per non poterli andare a trovare.

Potrebbe interessarti anche –> Perego Covid | la conduttrice tv è positiva | “Dolori atroci” | FOTO

Leggi anche –> Vaccino Covid, arriva la conferma: è efficace anche per la variante inglese

Il padre di Paola era già malato quando, circa un anno fa, la pandemia si è abbattuta sul nostro territorio nazionale. Anche la conduttrice televisiva ha recentemente contratto il virus, riuscendo però fortunatamente a guarirne. Paola, dopo essere guarita dal Covid, ha parlato, per quanto riguarda quelli a contatto con la malattia, come di “giorni difficili”.

Per il momento, riguardo al drammatico lutto di queste ultime ore, la conduttrice non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro. 🙏 — arcobalenotre (@ArcobalenoTre) December 27, 2020