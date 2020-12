Oroscopo del giorno, lunedì 28 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

L’ultimo giorno dell’anno sta per arrivare. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di lunedì 28 Dicembre 2020.

Una nuova entusiasmante settimana è alle porte, e Dicembre è praticamente quasi arrivato alla fine dei suoi giorni. Che cosa ci riserveranno oggi il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di lunedì 28 Dicembre 2020.

Lunedì 28 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Nell’aria ci sarà un po’ di tensione durante la giornata di oggi, ma non temete, Venere sarà dalla vostra parte. Il consiglio migliore è quello di non rimandare niente a domani e di risolvere le situazioni fastidiose il prima possibile.

Toro. La giornata di oggi sarà estremamente positiva per voi, che finalmente riuscirete a levarvi qualche sassolino dalla scarpa. Cercate comunque di mantenere la calma e di scegliere in ogni caso la via della diplomazia e non quella dello scontro.

Gemelli. Le prime ore della giornata potrebbero risultare un po’ piatte ai vostri occhi. Verso il pomeriggio però entrerà in gioco la vostra vena creativa e vi aiuterà ad allontanare il malumore. Cercate di prendere le distanze dal passato e di concentrarvi sul presente.

Cancro. Giove e Saturno usciranno oggi dalla loro opposizione, regalandovi momenti di pace e serenità. Finalmente potrete ragionare a mente libera e dare inizio alla vostra rinascita. DA questo periodo ne uscirete più forti e carichi che mai, tenetevi pronti.

Leone. La giornata sarà per voi decisamente altalenante. Qualche problema di coppia potrebbe infastidirvi ma non dateci troppo peso. Tenete invece gli occhi bene aperti per quel che riguarda i nuovi incontri: sono in arrivo delle belle sorprese.

Vergine. Ultimamente avete esagerato con il lavoro e trascurato troppo l’amore e i sentimenti. E arrivato dunque il momento di rimediare. Venere sarà contraria, perciò cercate di partire con i piedi di piombo e di procedere con cautela.

Bilancia. Giove e Saturno saranno dalla vostra parte, e vi aiuteranno a brillare sul lavoro, perciò non esitate a proporre nuove idee e progetti. Anche in amore filerà tutto liscio come l’olio e voi riuscirete finalmente ad accantonare alcune questioni passate.

Scorpione. È necessario che iniziate a fidarvi un po’ di più di voi stessi e delle persone che vi circondano. La giornata sarà ottima per l’amore, dunque levate il freno a mano e buttatevi, nessuno vi farà del male e tutto andrà per il meglio.

Sagittario. La giornata di oggi sarà interamente dedicata all’amore e ai sentimenti. Venere sarà dalla vostra parte e saranno favoriti anche gli incontri. Tenete perciò gli occhi bene aperti e guardatevi intorno: un nuovo amore potrebbe sbocciare da un momento all’altro.

Capricorno. Venere nel vostro segno vi regalerà una giornata di serenità e di passione. L’energia e la voglia di fare non vi mancheranno, dunque non lasciatevi fermare da nessuno e partite alla carica, meglio ancora se in compagnia dei vostri amici!

Aquario. La giornata sarà carica di sfide e nuove opportunità. Molto probabilmente avete bisogno di lasciare andare il passato e oggi potrebbe essere il giorno adatto per muovere il primo passo. Tenetevi lontani dai litigi, potrebbero mettervi di malumore.

Pesci. Durante la giornata di oggi vi sentirete più carichi che mai. Cercate quindi di rimboccarvi le maniche e di non lasciarvi del lavoro arretrato. Non rimandate niente a domani e gettatevi a capofitto sulle situazioni più spinose: sarete in grado di risolverle.

