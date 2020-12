La figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, rivedendo il Bisbetico domato, ha criticato aspramente Adriano Celentano: ecco i motivi

Sono giorni davvero particolari trascorsi in famiglia senza poter uscire più di tanto. E così è stata l’occasione giusta per rivedere film del passato, com’è avvenuto per Naike Rivelli che ha visto per l’ennesima volta il Bisbetico domato, il film in cui sono protagonisti Adriano Celentano e sua mamma Ornella Muti ormai tantissimi anni fa. Tra di loro, inoltre, c’è stato un flirt, una toccata e fuga, con una relazione extraconiugale e questa cosa non è mai andata giù alla donna. E così durante la visione della pellicola ha ironizzato sul cantante e attore italiano: “Quando rivedo questo film…penso: mamma e Celentano sono la coppia più bella del mondo! Dopo le tristi dichiarazioni della coppia Celentano, qualsiasi illusione positiva svanisce”.

Naike furiosa con Celentano, il motivo

La stessa Rivelli ha continuato con un video blog sul suo profilo criticando aspramente ciò che è avvenuto: “È un vero Peccato che lei: Ornella Muti, è più o meno così come la vediamo nel film. Una donna che oggi vive in Campagna da sola e si occupa della famiglia e del suo lavoro in tutta Europa, con grande classe, estrema umiltà e dolce semplicità!”. Infine, l’ultimo attacco: “Invece il signor Adriano Celentano si dimostra totalmente una persona diversa dal nostro amato personaggio Elia – un uomo – che non esiste! Che delusione!”.