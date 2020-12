Morto Ezio Zefferi, storico giornalista del Tg2: aveva 94 anni

Poche ore fa è venuto a mancare lo storico giornalista Ezio Zefferi. Era stato uno tra i protagonisti per la nascita del Tg2

Ancora una brutta notizia nelle ultime ore. All’età di 94 anni è scomparso il giornalista Ezio Zefferi, giornalista Rai, che è stato tra i fondatori del Tg2. Successivamente è stato anche vice direttore creando varie rubriche celebri come ‘Tg2 Dossier’. L’annuncio della sua morte è arrivato dal sindaco di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, Nicolò Rizzo. Lo stesso Ezio era diventato cittadino onorario della stessa cittadina siciliana dal 2010: da tre anni viveva a Roma insieme alla sua famiglia.

Morto Ezio Zefferi, la sua storia

Nasce a Tunisi il 5 settembre 1926 ed è diventato subito giornalista a “Momento Sera” per poi passare a “La Gazzetta di Mantova“. Nel 1954, poi, ha partecipato al primo concorso per teleradiocronisti indetto dalla Rai: lo vinse insieme a Furio Colombo, Umberto Eco, Alfredo Pigna e Elio Sparano. Così ha iniziato a realizzare diversi documentari per programmi curati da Enzo Biagi diventando curatore dei servizi speciali del Telegiornale dopo Sergio Zavoli. In aggiunta, è stato proprio Zefferi ad essere protagonista, nella notte tra il 20 luglio e il 21 luglio 1969, con la lunga diretta per lo sbarco sulla Luna da Roma con i giornalisti Tito Stagno, Andrea Barbato e l’inviato a Houston Ruggero Orlando.