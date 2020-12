Miriam Leone come mamma l’ha fatta: ecco i suoi auguri su Instagram

Miriam Leone ha rivolto ai suoi follower su Instagram un augurio domenicale tutto all’insegna della bellezza: anche senza trucco è una bomba…

Niente trucco, capelli arruffati e sguardo sensuale: così si declina il “ritorno all’essenziale” di Miriam leone, come lei stessa l’ha definito. Accade in questa domenica postnatalizia con una foto che la Nostra ha pubblicato su Instagram facendo subito incetta di like, condivisioni e commenti. Oltre a una sorta di SOS che la modella e attrice siciliana rivolge a tutti i suoi amici.

Miriam Leone in versione “essenziale”

“Ritorno all’essenziale. Happy Holidays senza trucco 🌟❤️🎄”. Così scrive Miriam Leone nel commento che accompagna la sua foto. E subito dopo aggiunge: “P.s. Amici, come detto nell’intervista a @malcompagani su @vanityfairitalia di questa settimana , ho perso tutti i numeri di telefono (sì, nel ventiventi!)scrivetemi e firmatevi con dovizia di particolari…”. Con tanto di hashtag: “#love #homespa #stareacasaefarsidelbene #accussì”.

Come accennato, la foto ha immediatamente mandato in tilt Instagram e tutti i social: una vera pioggia di like è arrivata già pochi secondi dopo la pubblicazione dello scatto. E il fatto che la Nostra sia un vero e proprio disastro tecnologico, avendo perso tutti i numeri di telefono registrati nella sua rubrica, la rende ancor più “umana” e simpatica. Riuscirà a recuperare tutti i contatti smarriti? Intanto l’ex Miss Italia ha ampiamente superato la “prova” al naturale: la bellezza di una donna si vede quando è senza trucco, e questo scatto non mente.