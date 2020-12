Massimo Ranieri, la verità sulla figlia Cristiana: perché la teneva nascosta

By

Forse non tutti sanno che Massimo Ranieri ha una figlia di nome Cristiana. Scopriamo chi è e perché è considerata “segreta”.

Massimo Ranieri è uno dei cantanti italiani più celebri. Al momento della nascita di Cristiana, l’uomo aveva solo 19 anni e non volle riconoscerla per non compromettere la sua carriera.

A causa del tardo riconoscimento, l’identità della donna fu pressoché sconosciuta al pubblico che ignorava totalmente la sua esistenza.

Massimo Ranieri, chi è la figlia Cristiana: foto, età, storia

Cristiana Calone è nata nel 1971 dalla relazione tra il cantante e Franca Sebastiani. La coppia si è legata quando erano ancora molto giovani ed è proprio a causa di questo fattore che, forse, Ranieri ha preferito dare la priorità alla sua carriera.

Leggi anche -> Massimo Ranieri devastato: le strazianti parole di Franca Sebastiani in fin di vita

Il cantante napoletano non ha voluto riconoscerla, ma avrebbe comunque voluto vederla. Anche la Sebastiani si era pronunciata su questo fatto e aveva detto: “Mi disse ‘Io non ti abbandonerò mai‘, poi sono stati i produttori che ci hanno separati, ma lui voleva vedere la bambina”.

Leggi anche -> Massimo Ranieri, chi è l’ex fidanzata Leyla Martinucci: sono stati insieme 8 anni

Il riconoscimento arriverà solo nel 1995, quando la Calone aveva 24 anni. Sfortunatamente, per il loro primo incontro dovranno aspettare fino al 2007. A quel tempo, Ranieri conduceva la trasmissione “Tutte Donne Tranne Me” su Rai 1. La Calone si trovava tra il pubblico e l’ultima cosa che si aspettava era una “presentazione ufficiale”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La donna aveva raccontato tutta questa vicenda nel salotto di Barbara D’Urso. “L’unico alibi che ho e che ero giovanissimo e inesperto”, queste le parole che Ranieri aveva pronunciato sul palco per descrivere il suo comportamento. Fu proprio in quell’occasione che dedicò la canzone “La Cura” alla sua amata figlia mentre la teneva per mano (qui il video).