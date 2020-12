La giovane ex fidanzata di Massimo Ranieri, che fine ha fatto Leyla Martinucci

Leyla Martinucci è stata legata in passato con il cantante Massimo Ranieri. Ma cosa fa oggi nella vita la giovane ex dell’artista?

Massimo Ranieri è un’artista a tutto tondo: cantante, attore, registra teatrale, doppiatore, showman. Ha una carriera estremamente ricca che lo ha consacrato nel mondo dello spettacolo.

La vita privata di Massimo Ranieri non è mai stata oggetto di gossip, in quanto il cantante ha sempre cercato di mantenere la riservatezza. Il suo primo grande amore è stato con Franca Sebastiani, che ha nel 1971 e con la quale ha avuto la figlia, Cristiana Calone. Quando la relazione con Franca non è andata bene è stato legato a Barbara Nascimbene per diversi anni, fino al 1991. L’ultima relazione nota dell’artista è con Leyla Martinucci, una cantante lirica nata a Taranto nel 1986. I due si sono conosciuti durante uno spettacolo di Ranieri, nel suo camerino e hanno intrapreso una relazione nel 2002, fino al 2010. Le pagine di gossip hanno più volte sottolineato la differenza d’età tra la coppia di ben 35 anni, ma per la coppia non ha rappresentato un problema.

Leyla Martinucci e l’amore con Massimo Ranieri

Leyla Martinucci ha iniziato la sua carriera da giovanissima, recitando nei teatri pugliesi. Anche suo padre, Nicola Martinucci, ha alle spalle una ricca carriera musicale, ma Leyla ha preferito farsi le ossa nel mondo dell’opera lirica iniziando ad interpretare piccoli ruoli. La svolta è avvenuta nel 2015 quando ha partecipato al Marcello Giordani & Friends e, dall’anno seguente, ha iniziato ad esibirsi negli Stati Uniti.

Massimo Ranieri e Leyla Martinucci sono stati legati per otto anni e il cantante ha sempre parlato di lei come della “donna della sua vita“. Ciò nonostante i due sono entrati in crisi e non sono riusciti più ad uscirne. Alcune malelingue hanno ipotizzato che alla fine i trentacinque anni di differenza tra loro li abbiano divisi, ma nessuno dei due ha mai voluto specificare le ragioni che hanno portato alla loro rottura.