Incidente tremendo, 38 morti dopo scontro tra bus e tir – FOTO

Incidente bus tir, il bilancio dello schianto è del tutto drammatico. E dopo il primo impatto avviene una ulteriore tragedia.

Un terrificante incidente stradale ha portato alla morte di ben 38 persone. Il bilancio non è ancora definitivo ed è accaduto in Camerun, su di un tratto dell’autostrada che collega le città di Yaoundé e Foumban. Coinvolti in questo immane disastro due mezzi pesanti. Si tratta di un autobus con a bordo diverse decine di individui, e di un camion.

Oltre alle quasi 40 vittime si registrano anche una ventina circa di feriti. Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto nella stessa direzione di marcia, durante il tentativo di sorpasso del tir nei confronti del bus. Una manovra sbagliata ha causato l’incidente, con il veicolo stracarico di persone che è finito in un fiume che scorreva parallelamente alla strada. E come se non bastasse, alla fine l’incidente è stato doppio. Infatti sul luogo del disastro si era radunata una folla di curiosi di proporzione considerevoli.

Incidente bus, quasi 40 morti in Camerun

Selon les premières informations qui parviennent à la rédaction de CamerounWeb, au moins vingt personnes ont trouvé la mort tôt ce matin dans un accident vers Makennene. Le bus (70 places) de l’agence Avenir du Noun a fini sa course dans un… Lire … https://t.co/LM6RDdI450 — CamerounWeb (@CamerounWeb) December 27, 2020

Questo ha fatto si che un secondo autobus abbia dovuto compiere una manovra urgente nel tentativo di evitare la gente che si era assembrata in strada. A causa di ciò però il mezzo è finito a sua volta nel fiume. La località precisa di questa tragedia per certi versi incredibile è Makennene. L’autobus ufficialmente aveva un massimo di 70 posti.

Il fiume sottostante è situato al termine di uno strapiombo, con diversi metri di volo compiuti dal bus prima di finire in acqua. Risulterebbe esserci, tra i superstiti, anche il conducente. Ma i media locali hanno riferito che quest’ultimo avrebbe perso però i suoi figli, che stavano viaggiano assieme a lui e che ricoprivano il ruolo di suoi assistenti.