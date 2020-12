Flavio Insinna fidanzato? La verità sulla sua relazione sentimentale

Qual è la situazione sentimentale di uno tra i più amati conduttori della televisione italiana? Ecco chi è la fidanzata di Flavio Insinna.

Flavio Insinna ha dovuto a malincuore lasciare Affari Tuoi, il programma di cui era storico conduttore, per i brutti retroscena mandati in onda da Striscia la Notizia che lo avevano visto insultare pensantemente una concorrente e lamentarsi con lo staff del programma per non aver “truccato” le buste. Nonostante sia fuori da Affari Tuoi, oggi condotto da Carlo Conti, non è di certo fuori dal gossip! In particolare, per la sua vita sentimentale. Ecco chi è la donna della vita di Flavio Insinna.

Flavio Insinna, chi è la fidanzata e che lavoro fa

Insinna è fidanzato dal 2016 con Adriana Riccio. I due si sono conosciuti proprio ad Affari Tuoi: lei, infatti, è stata una concorrente del programma, dove ha incontrato Flavio e dove è scattato l’amore. Come ha dichiarato il presentatore in seguito, è stato un vero e proprio “colpo di fulmine“.

Nonostante sia una donna molto riservata e poco incline a diffondere informazioni sulla sua vita privata, si sa che Adriana è un’atleta di Boxe e di Taekwon Do, di cui è anche insegnante. Sempre in tema, la fidanzata di Insinna ha anche creato una piattaforma online in cui trovare lezioni e training tutto a tema sport. Inoltre, la Riccio è anche ambasciatrice di “Amiche per la pelle“, per autare le donne nella prevenzione del tumore al seno, a cui ha partecipato anche Flavio.

Il profilo instagram è utile anche a capire le passioni che accompagnano la vita di Adriana come la pittura. Sono tanti infatti i quadri che ha postato per condividerli con i followers. Oltre a Flavio, si sa che nella vita di Adriana ci sono Minnie e Lola, due grandi amiche a quattro zampe molto presenti sui suoi social.