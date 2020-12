By

Fabrizio Gifuni è un premiato attore romano, amato dal pubblico ne “Il capitale umano”. Ecco tutto quello che sappiamo sul 54enne.

Il pubblico dei telespettatori italiani lo ha conosciuto e amato con “Il capitale umano“, il film diretto da Paolo Virzì, Fabrizio Gifuni, attore romano, ha infatti vinto il David di Donatello come miglior attore non protagonista. Ma Fabrizio ha interpretato tanti altri ruoli: ecco tuttto quello che sappiamo su di lui e sulla sua vita privata.

Fabrizio Gifuni, chi è e che cosa ha fatto

Nonostante sia tra i nomi e i volti più amati del grande schermo in italia, Fabrizio non ha mai rinunciato al suo primo vero amore, il teatro e a farsi una bellissima e invidiabile famiglia. E’ nato a Roma nel 1966 ed è cresciuto nella capitale, anche se ha genitori di origine meridionale: il papà, Gaetano, è un politico di Foggia e la mamma viene dalla Sicilia.

Ha amato l’arte fin da piccolo e il suo primo amore è stato, appunto, il mondo del teatro: nel 1992, infatti, Gifuni si è diplomato all’Accademia di Arte Drammatica Silvio D’Amico, a Roma. Il suo esordio a teatro è stato con “Elettra“. Il debutto di Fabrizio sul grande schermo è avvenuto parallelamente a quello della televisione. Lo abbiamo visto, per esempio, nel “Partigiano Johnny” e in “Dove non ho mai abitato“.

Nonostante non si sappia quasi nulla sulla sua vita privata, Fabrizio è sposato con Sonia Bergamasco dal 2000, incontrata sul set, e insieme hanno due figlie, Valeria e Maria. Un’altra cosa che si sa è che è un grande tifoso della Juventus e ha ottenuto la laurea in honoris causa in filosofia.