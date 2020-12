Fabrizio Corona infrange le regole anti-Covid: in giro senza mascherina

Fabrizio Corona ha infranto le regole anti-Covid per ridurre i contagi. L’ex re dei paparazzi rischia grosso per la sua bravata.

Fabrizio Corona è stato fotografato dal settimanale Oggi mentre infrange delle regole anti-Covid molto importanti. L’ex re dei paparazzi è stato avvistato mentre andava in giro per le strade del centro senza osservare una prescrizione molto importante.

Fabrizio Corona rischia molto grosso per essere uscito per le strade di Milano senza indossare la mascherina. L’ex re dei paparazzi è stato colto in flagrante dal settimanale, che ha pubblicato in esclusiva le immagini dell’imprenditore che passeggia indisturbato, in compagnia di un’altra persona, ma senza indossare il dispositivo di protezione. Come è risaputo, la mascherina è obbligatoria sia nei luoghi pubblici e all’aperto, che nei luoghi al chiuso. Chi non la indossa rischia una sanzione che può andare dai 400 euro ai mille euro, come stabilito dal decreto.

Fabrizio Corona a rischio denuncia

In assenza del vaccino, che sarà disponibile da gennaio 2021, la mascherina è la misura di sicurezza più efficace contro il Coronavirus e il suo utilizzo è obbligatorio all’aperto per tutto il giorno, ma questa prescrizione sembra non essere importante per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è stato recentemente denunciato dall’ex moglie Nina Moric per aggressioni e violenze verso il figlio Carlos Maria, accuse delle quali Corona si dichiara innocente.

Fabrizio Corona sta frequentando la modella Mariana Rodriguez, nonostante il mondo del gossip si sia scatenato a causa della pubblicazione affissa al Comune di Milano che vede l’ex re dei paparazzi pronto a convolare a nozze con la 57enne avellinese Lia Del Grosso. Ancora non si comprende quale sia la verità dietro al matrimonio.