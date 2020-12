Elisa Isoardi, per il compleanno si regala il balletto con un uomo – VIDEO

Ha compiuto 38 anni, Elisa Isoardi, ed il regalo che lei si concede è mostrato ai suoi followers in un filmato che dà sensazioni forti.

Il 27 dicembre è il giorno in cui Elisa Isoardi festeggia il compleanno. E la presentatrice televisiva della Rai, reduce dalla esperienza a ‘Ballando con le Stelle’ che le ha conferito ulteriore popolarità, ha voluto festeggiare a modo suo facendo lei un regalo ai suoi ammiratori.

Come lei stessa scrive, la 38enne ex conduttrice di ‘Uno Mattina’ e de ‘La Prova del Cuoco’ posta sul proprio profilo personale Instagram una clip nella quale si fa ritrarre in sala prove, per ballare assieme ad un uomo. E non si tratta di Raimondo Todaro, con il quale a ‘Ballando con le Stelle’ è nata soltanto una bella amicizia e niente più. Con lei a ballare sulle note di ‘I’ve Had) The Time Of My Life’, celeberrima colonna sonora del film ‘Dirty Dancing’ c’è Stefano Oradei.

Elisa Isoardi, i suoi ammiratori sono pazzi di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Per la Isoardi si tratta della prima volta nella quale si cimenta con il ballo dopo la fine della seguitissima trasmissione di Rai 1. Nella quale l’esito finale non è stato quello sperato da lei, Todaro e da tanti altri loro ammiratori. Ma è innegabile che comunque le recenti settimane vissute a ballare, provare, soffrire, cadere e ricominciare abbiano contribuito ad accrescere la già ottima popolarità di Elisa.

Che da par suo chiude sempre ogni momento, sia bello che brutto, con il suo incantevole sorriso. Lei dedica questa performance ai suoi fans, i quali hanno risposto in massa con grandi manifestazioni di entusiasmo. Ed ora in tanti fra loro le chiedono un altro regalo: un fidanzato, da far diventare eventualmente con il passare del tempo marito.