Compie 38 anni Elisa Isoardi, la sua carriera e la vita privata

Elisa Isoardi compie oggi 38 anni. Ripercorriamo la carriera della conduttrice ed ex modella che ha partecipato a Ballando con le Stelle.

Elisa Isoardi è nata il 27 dicembre 1982 in provincia di Cuneo, ma è cresciuta a Caraglio. Dopo il diploma all’Istituto Superiore Eula di Savigliano si è trasferita a Roma per studiare recitazione alla scuola sperimentale “Agora“, specializzandosi in teatro drammatico.

Nonostante il debutto in teatro, Elisa Isoardi ha scelto di lavorare come modella, trasferendosi a Milano e realizzando diversi shooting fotografici e campagne pubblicitarie per brand importanti. E’ arrivata in Rai nel 2005 con il programma “Guarda che luna” di Massimo Giletti e Hoara Borselli. Sempre al fianco di Giletti ha condotto nel 2007 il “Festival di Castrocaro” e “Effetto sabato“. L’anno successivo entra nel cast del programma “Sabato e Domenica Estate“, ma viene consacrata in televisione quando sostituisce a “La Prova del Cuoco” la conduttrice storica Antonella Clerici, in congedo per maternità. Nel 2010 ha lasciato il programma per approdare a “Linea Verde“.

LEGGI ANCHE -> Elisa Isoardi non riesce più a smettere, la confessione su Instagram

LEGGI ANCHE -> Elisa Isoardi disperata, Todaro ha scelto Sara Arfaoui

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi, il successo e la vita privata

Elisa Isoardi ha condotto nel 2011 il prestigioso concorso di “Miss Italia nel Mondo” insieme a Pupo e “Uno Mattina” con Franco Di Mare, rimanendosi fino al 2014. Nel 2018 torna a “La Prova del Cuoco“, sostituendo definitivamente Antonella Clerici. Il programma ha subito uno stop con l’emergenza del Covid-19.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Sempre quest’anno la conduttrice ha partecipato a “Ballando con le Stelle“, il talent di danza condotto da Milly Carlucci, gareggiando in coppia con Raimondo Todaro. La coppia ha affrontato diverse difficoltà, tra lui l’intervento di appendicite del maestro di ballo e una slogatura alla caviglia per la Isoardi. E’ conosciuta anche per la sua relazione con Matteo Salvini, conclusasi a causa di alcuni messaggi compromettenti sul telefono del politico. Ad oggi Elisa Isoardi si dice single.