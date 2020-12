Domenica In, Mara Venier e la frase che imbarazza Massimo Ranieri. Durante la puntata di questo pomeriggio, in onda su Rai 1, la conduttrice televisiva ha rivolto una battuta al cantante che ha risposto imbarazzato.





Ospite del salotto televisivo di Mara Venier, il cantante ha risposto ironicamente alla frase che la conduttrice televisiva gli ha rivolto, nel corso della trasmissione. Ecco che cosa è successo durante la puntata di questo pomeriggio domenicale su Rai 1.

Domenica In, Mara Venier e la battuta ironica che imbarazza Massimo Ranieri

Durante la puntata di questo pomeriggio del programma televisivo, il cantante è stato intervistato da Mara Venier e ha raccontato alcuni episodi legati alla propria carriera e alla propria vita personale. Nel corso dell’intervista, la conduttrice gli ha rivolto una battuta che ha fatto cadere tra i due un certo imbarazzo.

La Venier ha dichiarato infatti che il cantante l’ha sempre trattata come una sorella, non concedendogli mai un rapporto che andasse oltre quello di amicizia. Mara ha quindi affermato, rivolgendosi a Ranieri: “Mi dispiace che non abbiamo avuto una storia. Non mi hai mai filato, mi hai sempre visto come una sorella. Ma salutema a soreta”.

Il cantante è rimasto in un primo momento spiazzato e un po’ imbarazzato per la frase pronunciata dalla conduttrice. Successivamente ha risposto alla Venier, ricordando alla presentatrice che ai tempi lei era fidanzata. “Non mettermi in imbarazzo”, ha affermato Ranieri, “Tu all’epoca eri fidanzata. Vidi questa divina fanciulla accompagnata a quest’uomo…”.

Ranieri, nel corso dell’intervista, ha anche parlato del brutto periodo passato durante il primo lockdown, del senso di grande solitudine provato e della fortuna che ha avuto ad possedere una casa con il terrazzo, che gli ha permesso di mettere in naso fuori di casa. Il cantante ha inoltre ricordato la figura di sua madre e ha spiegato l’importanza del rapporto molto forte che lo lega a lei.