Domenica In, Domenico Arcuri e la gaffe in diretta con Mara Venier. Il programma del pomeriggio di Rai 1 ha avuto oggi come ospite il Commissario straordinario. Ad una frase di quest’ultimo, il gelo è calato ben presto in studio.





In questo pomeriggio domenicale, Mara Venier ha ospitato, nel suo salotto televisivo, il Commissario straordinario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri, proprio nel giorno in cui prende avvio il programma di vaccinazione nel nostro Paese. Il commissario però ha pronunciato una frase in diretta, compiendo una vera e propria gaffe, che ha colpito il pubblico a casa e tutto lo studio televisivo.

Domenica In, gaffe in diretta per il Commissario Domenico Arcuri durante l’intervista con Mara Venier

Anche questa domenica, il pubblico di Rai 1 ha potuto assistere ad una nuova puntata del programma condotto da Mara Venier. La conduttrice televisiva ha ospitato oggi nel proprio studio Domenico Arcuri. Questo accade nel giorno nel quale si avvia su tutto il nostro territorio nazionale il programma di vaccinazione contro il Covid-19.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Vaccino Covid, arriva la conferma: è efficace anche per la variante inglese

Il super Commissario straordinario all’emergenza sanitaria e ora anche Commissario alla distribuzione dei vaccini, ha affermato una frase, durante l’intervista con Mara Venier, che l’ha fatto cadere in una clamorosa gaffe.

Arcuri infatti, interloquendo con la conduttrice, ha illustrato il piano vaccinale, che verrà strutturato in considerazione anche delle fasce d’età.

Potrebbe interessarti anche –> Domenico Arcuri furioso per gli assembramenti da shopping: “Insopportabili”

Leggi anche –> Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi, 27 dicembre

Il vaccino infatti verrà somministrato prima alle persone più fragili e a quelle più anziane. E’ stato spiegando questo concetto che Arcuri ha dichiarato: “Dunque, lei Venier, data l’età, si vaccinerà poco prima dell’estate. Io mi vaccinerò dopo di lei”. Il gelo è calato ben presto in studio per la gaffe del Commissario straordinario, la quale ha lasciato di sasso anche il pubblico televisivo.