Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi, 27 dicembre

La sedicesima puntata di questa edizione di Domenica In avrà fra gli ospiti, in studio o in collegamento, tanti artisti e molti esperti. Questi ultimi si esprimeranno sull’andamento dell’epidemia, cercando di delineare un quadro esaustivo della situazione attuale.

Nel salotto domenicale verrà celebrata la giornata del Vaccine day che inaugura l’avvio ufficiale in Europa della campagna di vaccinazione al Covid-19. Interverranno per trattare dell’argomento il ministro della Salute Roberto Speranza, il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19 Domenico Arcuri e il professor Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma. Superospite della puntata, in collegamento da Milano, sarà il ballerino Roberto Bolle che parlerà della quarta edizione del suo show (in onda il prossimo primo gennaio sulla prima rete) intitolato Danza con me. Seguirà un’intervista a Massimo Ranieri che si esibirà live in alcuni dei suoi più grandi successi e in diversi brani tratti dal suo nuovo album intitolato Qui e Adesso. Successivamente, l’attenzione di conduttrice e pubblico sarà tutta per il rapper Clementino, il quale ha ricoperto il ruolo di giudice durante lo show The Voice Senior. Ripercorse le tappe fondamentali della sua carriera e raccontati alcuni momenti inediti della sua vita privata, l’artista si esibirà per la gioia dei suoi fan. L’ultimo a chiacchierare con Mara Venier sarà l’astrologo Simon and the Stars, che ha saputo farsi apprezzare dal web grazie principalmente al suo blog.