Il Natale è già passato in maniera insolita rispetto al passato: oggi 27 dicembre posso spostarmi in base al Dpcm Natale?

Il Dpcm Natale avrà una validità fino al prossimo 6 gennaio. E così oggi, domenica 27 dicembre, l’Italia si troverà ancora in zona rossa per il quarto giorno consecutivo dopo la Vigilia, Natale e Santo Stefano. Non si potrà andare al ristorante ed è vietata anche la colazione al bar. Inoltre, è consentito solo l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio. In aggiunta, si potrà fare una passeggiata con la mascherina sempre nei pressi della propria abitazione così come l’attività sportiva da soli. Inoltre, è possibile spostarsi solamente per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità o per tornare alla propria residenza o domicilio: c’è bisogno dell’autocertificazione per attestare ciò. Poi da domani fino al 31 dicembre l’Italia andrà in zona arancione con alcune misure restrittive che verranno tolte per qualche giorno.

Cosa posso fare oggi 27 dicembre, le regole

Oggi, domenica 27 dicembre, gli italiani potranno spostarsi anche per fare visita ad amici o parenti soltanto una volta al giorno e nella stessa Regioni dalle 5 alle 22. Valgono così le regole di Natale essendo anche una domenica in zona rossa. Al momento fino al 6 gennaio gli italiano dovranno attenersi a queste regole per poi aspettare le nuove direttive del Governo Conte in vista di gennaio 2021. Infine, è consentito lo spostamento per dare aper dare assistenza a persone non autosufficienti.