Cenerentola, chi è l’attrice Lily James: età, foto, carriera. Scopriamo di più sull’attrice che ha raggiunto il grande successo interpretando il ruolo di Ella nel film Disney.





Classe 1989, la James è un’attrice di nazionalità britannica. Ha studiato recitazione fino ad intraprendere la carriera da attrice. Ricordiamo la sua interpretazione in alcuni film ma anche nel cast di alcune serie televisive. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul suo conto.

Cenerentola, chi è Lily James: la vita e le tappe della carriera professionale dell’attrice

Lily Chloe Ninette Thomson, questo il vero nome dell’attrice, nasce nel 1989 ad Esher, una cittadina della provincia inglese del Surrey. I suoi studi si svolgono dapprima alla Arts Educational School, per poi concludersi con una laurea alla Guildhall School of Music and Drama, a Londra.

Appena conclusi gli studi, la James avvia la sua carriera da attrice. I primi successi arrivano entrando nel cast della sitcom Just William, nel 2010 e poi della serie Dowton Abbey, nel 2013-2014. Il più grande successo però arriva nel 2015, quando Lily veste i panni di Ella nel film Cenerentola. L’attrice ha inoltre interpretato un ruolo importante nel film PPZ – Pride + Prejudice + Zombies e nel 2017 il ruolo di Debora in Baby Driver. Tra gli altri film ai quali ha preso parte, ricordiamo Diario di una squillo perbene, Il sapore del successo, L’amore oltre la guerra, Mamma mia! Ci risiamo, Little Woods.

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2014 e fino al 2020, la James ha avuto una relazione sentimentale con Matthew Robert Smith. L’attrice ha incontrato il collega proprio sul set di PPZ – Pride + Prejudice + Zombies. Dopo la fine di questo rapporto, alcune voci di gossip hanno avvicinato la James alla figura di Chris Evan, ma nessuna conferma o smentita su questo pettegolezzo è pervenuta da parte dei diretti interessati.

Lily ha inoltre due fratelli: Charlie e Sam.

L’attrice è molto attiva sui social. Il suo profilo Instagram infatti vanta oltre 3 milioni di followers.

