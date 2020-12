Antonella Clerici, la confessione su Enrico Mentana: “Gli devo tutto”

Antonella Clerici ha parlato ad E’ sempre mezzogiorno del collega e amico Enrico Mentana, rivelando particolari importanti.

Il direttore del Tg di La7 Enrico Mentana è stato ospite all’ultima puntata di “E’ sempre mezzogiorno“, il format di Rai1 condotto da Antonella Clerici, la quale ha raccontato un aneddoto inedito che li riguarda.

“Io avevo 28 anni e lui 35, non sarei qui se non ci fosse stato lui che ha creduto in me, eravamo due ragazzi“, ha raccontato Antonella Clerici durante l’ultima puntata di “E’ sempre mezzogiorno“. La conduttrice si riferisce al collega e amico Enrico Mentana, che le ha stato vicino quando era appena arrivata a Roma e collaborava con lui al Tg2. “Ricordo sempre che mi ero persa per Roma agli inizi della mia carriera, io ero una provinciale. Enrico Mentana è venuto a recuperarmi con la vespa“, ha raccontato. La Clerici si è emozionata nel raccontare gli albori della sua carriera, in cui grazie la gentilezza del collega le è stata utile per sentirsi meno persa.

LEGGI ANCHE -> Antonella Clerici, due matrimoni falliti: cosa è andato storto

LEGGI ANCHE -> Quanto guadagna Antonella Clerici? Compensi e patrimonio della conduttrice

Antonella Clerici e i ricordi con Enrico Mentana

Enrico Mentana, sorridente, ha assicurato al pubblico di “E’ sempre mezzogiorno” di essere ancora in possesso della storica Vespa. “E’ stato il nostro momento trent’anni fa!”, ha aggiunto con vena nostalgica. Antonella Clerici ha voluto ripercorrere la carriera del collega, dal Tg5, a Matrix, per passare poi a La7.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

La vita personale di Enrico Mentana è stata piuttosto intensa, come ha ricordato Antonella Clerici. Il giornalista è infatti padre di quattro figli. “Quando si fa il papà si cerca di farlo nel migliore dei modi. I padri che hanno una vita professionale forte dicono sempre ‘non sono stato tanto con loro ma ho cercato di sopperire con la qualità’. La verità è che uno fa il padre come riesce a farlo, poi spetta ai figli dire ‘è stato un buon padre‘”, ha concluso il conduttore.