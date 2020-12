Alberto Matano, un “raggio di sole” nella sua vita: novità su Instagram

La prima domenica postnatalizia di Alberto Matano è tutta all’insegna dell’ottimismo: cosa sta succedendo nella vita del noto giornalista e conduttore Rai?

“Un raggio di sole nutre l’umore… #buonadomenica ❤️”. Così scrive Alberto Matano nel suo ultimo post su Instagram, tutto all’insegna del buonumore in questa prima domenica postnatalizia. Forse c’entra la ventata di ottimismo portata dal tanto atteso arrivo dei vaccini contro il Coronavirus nel nostro Paese, ma c’è sicuramente anche dell’altro… Proviamo a soddisfare la curiosità dei suoi numerosissimi fan e followers.

Il segreto del buon umore di Alberto Matano

Ad Alberto Matano non mancano certo i positivi per cui rallegrarsi, nonostante tutto, in questo ultimo scorcio di 2020. Un anno per lui particolarmente difficile e impegnativo, come del resto per tutti noi, ma anche coronato dalla vittoria – ascolti alla mano – della conduzione in solitaria de La vita in diretta. Una sfida il cui esito era tutt’altro che scontato…

Quando si è saputo che Alberto Matano avrebbe condotto da solo l’edizione di quest’anno del popolare programma pomeridiano, molti hanno gridato all’errore clamoroso di mamma Rai, e altro hanno accordato solo una timida fiducia all’ex mezzobusto del Tg1. Nessuno, forse neppure lui stesso, poteva aspettarsi un tale successo in termini di ascolti e di apprezzamenti. Nel giro di pochi Alberto Matano, da professionista semi sconosciuto che era, è diventato uno dei volti più rappresentativi e affidabili di Rai 1, nonché una delle personalità più seguite e influenti sui social network, proprio a partire da Instagram.