Affari Tuoi viva gli sposi, chi sono Stefano e Arianna: vincitori di 200 mila euro

Affari Tuoi viva gli sposi ha fatto conoscere al pubblico Stefano ed Arianna, una coppia di Brindisi che ha vinto 200 mila euro.

Carlo Conti è tornato alla conduzione di Affari Tuoi (Viva gli sposi), che con la sua prima puntata in onda ieri sera, 26 dicembre 2020, ha registrato un boom di ascolti con il 19% di share.

Affari Tuoi (Viva gli sposi) ha presentato una giovane coppia di Brindisi, Stefano e Arianna, che sono riusciti a tornare nella loro Puglia con 200 mila euro in gettoni d’oro più altri sei. Grazie al ricco montepremi i due compreranno la casa dei loro sogni e realizzeranno il matrimonio che avevano sempre sperato di poter avere, fissato per il 6 settembre prossimo. La coppia è molto giovane e determinata: hanno rifiutato diverse volte le offerte del dottore e il cambio del pacco e si sono fidati del loro numero 9, che gli ha portato decisamente bene. L’ultimo pacco è stato aperto da Paola Barale, con gli altri vip a fare il tifo per loro.

LEGGI ANCHE -> Carlo Conti, gli effetti del virus dopo 40 giorni: problemi in puntata, spettatori preoccupati

LEGGI ANCHE -> Affari Tuoi, Carlo Conti è impazzito? Fa piazza pulita e cambia tutto

Affari Tuoi (Viva gli sposi), la nuova edizione di Carlo Conti

C’è stato un grande momento di emozione ad Affari Tuoi (Viva gli sposi) in cui Stefano e Arianna si sono letti le promesse, iniziandosi a commuovere l’un l’altro. I due sicuramente potranno tornare a casa con una serenità maggiore grazie al ricco montepremi vinto. Durante la puntata Arianna ha confessato di essere gelosa di Diletta Leotta, tra i vip presenti in trasmissione, in quanto il suo ragazzo prova molta ammirazione per la conduttrice di Dazn ed era visibilmente rosso in volto quando le si è avvicinato per aprire il pacco.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

La trasmissione di Carlo Conti andrà in onda su Rai1 ogni sabato sera alle 20:35 per un totale di sette appuntamenti, con un unico obiettivo: aiutare i concorrenti a portare a casa i soldi utili per affrontare il loro matrimonio. La formula del gioco non cambierà, ma saranno presenti volti noti dello spettacolo per aiutare le giovani coppie.