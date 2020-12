Abbandonato a 3 anni in un cimitero: tragedia alla Vigilia di Natale

Un bimbo di soli 3 anni è stato abbandonato col suo cane in un cimitero alla vigilia di Natale. La Polizia ha identificato i genitori e li sta cercando.

Abbandonato con il suo cane in un cimitero: così un bambino di 3 anni ha trascorso la vigilia di Natale. Il piccolo è stato trovato dalla Polizia a Hinckley, in Ohio, dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano notato un’auto blu lasciare in strada il piccolo e l’animale e poi andare via senza fare più ritorno.

La caccia ai genitori del bimbo abbandonato

Una donna che ha assistito all’intera scena si è avvicinata al bambino e gli ha chiesto come si chiamasse e dove fossero i suoi genitori. Il piccolo, che a quanto pare si chiama Tony, è riuscito solo a dire il nome della mamma e del papà. A quel punto è stata allertata la Polizia. Secondo quanto dichiarato dagli agenti del distretto di Hinckley, al momento il bimbo è stato preso in custodia cautelare sono già stati contattati i servizi per l’infanzia della contea di Medina, ai quali verrà affidato.

Le autorità hanno poi rilasciato la sua foto per cercare di sapere se qualcuno lo conoscesse, e in tal modo sono riusciti a identificare i suoi genitori. La coppia, ora ricercata, dovrà rispondere dell’accusa di abbandono di minore. Il bambino, come detto, è stato lasciato solo in una zona poco frequentata, specie sotto queste festività segnate dall’emergenza Covid, ed è stato quasi un miracolo che la donna che lo ha salvato si sia accorta di lui.