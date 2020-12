Verissimo: anticipazioni e ospiti di oggi, sabato 26 Dicembre 2020

Un altro sabato è arrivato, ed è dunque alle porte una nuova puntata di Verissimo. che cosa avrà in serbo per noi la trasmissione oggi?

L’appuntamento di oggi con Verissimo è confermato. Un altro sabato, quello di Santo Stefano, è arrivato, e sono tutti curiosi di scoprire che cosa avrà in serbo per noi il celebre programma. Chi saranno gli ospiti che faranno la loro entrata nel salotto della splendida Silvia Toffanin? Quali saranno i loro argomenti di discussione? Scopriamo insieme qualche succosa anticipazione in merito alla puntata di oggi, sabato 26 Dicembre 2020.

La puntata di oggi metterà moltissima carne sul fuoco. Lo Speciale Merry Xmas è pronto a lasciare tutto il pubblico senza parole. Il primo ospite a presentarsi in studio sarà la Regina della televisione italiana, Maria De Filippi. La conduttrice, al momento in pausa fino a Gennaio, è pronta a concedere un’intima ed interessante intervista, che sicuramente coinvolgerà tutti i telespettatori.

Durante la puntata di oggi non mancheranno nemmeno le canzoni di Natale. Ad occuparsene saranno Al bano Carrisi e Alberto Urso. Al Bano racconterà le sue feste natalizie e i suoi programmi futuri, ed Alberto farà lo stesso. Il ragazzo è il vincitore della 18ima edizione di Amici, e la sua attuale fidanzata è Benedetta Caretta, la vincitrice del 2010 di Io Canto. Insieme i due fidanzati hanno formato un trio, chiamato Tnt.

Verissimo: tutti gli ospiti del 26 Dicembre 2020

A colorare la puntata di oggi di Verissimo Merry Xmas ci saranno numerosi altri ospiti, oltre a Maria De Filippi, Alberto Urso e Al Bano Carrisi. Faranno infatti la loro entrata nel salotto di Silvia Toffanin le bellissime Elisabetta Canalis ed Alessia Marcuzzi. Le due donne racconteranno le loro vacanze di natale ai i tempi del Coronavirus e della zona rossa. In seguito comparirà in studio la comica Katia Follesa, affetta da una patologia cardiaca, che intratterrà il pubblico raccontando la sua storia con il compagno Angelo Pisani. Infine due dei più famosi youtuber italiani, Luì e Sofì, faranno il loro ingresso in studio. Il duo Me Contro Te, composto dai due fidanzati, divertiranno il pubblico raccontando la loro avventura e le ultime novità.