Test visivo, scoprite cosa cercate davvero nel vostro partner

Almeno una volta nella vita vi sarà capitato di non comprendere per quale motivo una relazione non ha funzionato. Quando un rapporto s’interrompe, subentra sempre (o almeno dovrebbe) un periodo di riflessione, non solo su cosa è andato storto con la persona che avete amato o pensavate di amare, ma anche sul perché non riusciate a portare a termine un progetto di vita insieme a qualcuno.

La risposta spesso risiede in un’incompatibilità caratteriale, fattore che genera prima una distanza emotiva e poi sessuale. A quel punto il divario è tale che la logica conseguenza è cambiare, separarsi per andare a cercare felicità da soli o con qualcun altro. Alcuni, quando una storia giunge al termine s’interrogano sulla possibilità che ci sia un problema in sé stessi, qualche motivo per cui si tende ad allontanare l’altro quando la relazione diventa più complessa. Ma non si tratta di problema, si tratta della voglia di trovare qualcuno che possa comprendervi fino in fondo.

Test visivo: che tipo di partner cerchi?

Il test di oggi ha lo scopo di farvi comprendere cosa cercate nel vostro partner. Il funzionamento del gioco è semplice: osservate l’immagine ed individuate quale animale vedere per primo. In base alla scelta compiuta dal vostro cervello, trovate un profilo della personalità che cerca di individuare ciò che cercate davvero in una persona.

La Volpe

Se il primo animale che avete visto è una volpe, significa che siete delle persone romantiche e positive. Amate gli animali, la natura e le persone, dunque cercate qualcuno che possieda il vostro animo gentile e condivida la vostra visione del mondo. Siete delle persone scrupolose e inquadrate, che preferiscono analizzare pro e contro prima di prendere una decisione che possa modificare la vita anche in maniera minima.

Questo vostro modo di essere vi porta a volere assoluta libertà decisionale, ogni ingerenza nelle vostre decisioni viene vista come una violazione di tale libertà. Il vostro essere razionali e analitici, inoltre, comporta spesso un’insicurezza di fondo in tutte le scelte che prendete, il vostro partner dunque dev’essere capace di darvi sicurezza e consigli. Siete amanti della famiglia e ogni volta che vi avvicinate a qualcuno cercate di capire se è la persona giusta per costruirla.

Il Delfino

Se la prima figura che avete notato è quella del delfino, significa che siete delle persone dalla spiccata intelligenza. Proprio il vostro intelletto è ciò che attrae potenziali partner e che vi fa essere un punto di riferimento per gli altri. Il vostro desiderio più grande è quello di creare una famiglia numerosa, ma questo non significa che vi accontentate della prima persona che incontrate. Per attirare la vostra attenzione, un partner deve stimolarvi a livello intellettivo, ma essere anche una persona cordiale e priva di malignità. Da questo infatti vi attendete che sia una spalla ed un complice al quale abbandonarvi nei momenti di difficoltà, al quale confidare ogni piccolo segreto.