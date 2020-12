Una tragedia familiare è avvenuta nel giorno di Natale: dopo il suicidio della moglie, un padre ha impiccato i figli di 1 e 3 anni.

Aiko Siankunko, uomo di 29 anni di Manila (Filippine), è stato arrestato nelle scorse ore dalla polizia dopo aver compiuto il duplice infanticidio dei figli. Secondo quanto emerso dalla cronaca locale, l’uomo stava vivendo già da diverso tempo un periodo complicato. In questo 2020 afflitto già dalla pandemia di Covid-19, Aiko aveva perso il posto di lavoro ed era entrato in una spirale depressiva dalla quale non riusciva a tirarsi fuori.

Lo stato d’animo dell’uomo ha contribuito a creare una situazione complicata all’interno della famiglia: la giovane moglie, una ragazza di appena 23 anni, non è riuscita a supportarlo in questo periodo complicato e tra loro c’erano continue frizioni. La situazione è peggiorata poco prima del Natale, quando Aiko ha avuto delle violente discussioni con il padre e con il fratello.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Tragedia di Natale, padre uccide i figli dopo il suicidio della moglie

L’alterco con il padre e con il fratello ha portato l’uomo alla disperazione e ad una violenta lite con la moglie. Incapace di andare avanti in quella situazione, dovendo badare ai figli piccoli ed al marito – totalmente assente e non più in grado di essere d’aiuto a causa dello stato di depressione in cui era piombato ormai da diverso tempo – la donna si è tolta la vita alla vigilia di Natale.

Leggi anche ->Padre si suicida durante la videochiamata al figlio di 6 anni per punire la ex

Dopo la tragica decisione della donna, Aiko non ha visto più vie d’uscita ed ha deciso di compiere un altro gesto estremo: oggi l’uomo ha impiccato i due figli e successivamente ha cercato di togliersi la vita. La corda usata per il suicidio, però, si è spezzata e non è riuscito nell’intento. A quel punto si è denunciato alla polizia ed è stato arrestato. Una storia davvero tragica, al termine di un anno in cui questa famiglia ha vissuto un dramma nel dramma dal quale non è riuscita ad uscire.

Leggi anche ->Tragedia natalizia al SeaWorld: orca assassina uccide l’istruttore in modo atroce