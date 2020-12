Oroscopo del giorno, domenica 27 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

By

L’ultimo mese dell’anno sta per finire. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domenica 27 Dicembre 2020.

Siamo giunti all’ultimo giorno della settimana, e Dicembre è praticamente quasi arrivato alla fine. Che cosa avranno oggi il cielo e le stelle in serbo per noi? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di domenica 27 Dicembre 2020.

Leggi anche->Oroscopo della settimana dal 21 al 27 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Domenica 27 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Buone notizie per voi. Oggi una persona cara potrebbe sorprendervi, tenetevi pronti. I tempi sono maturi anche per l’amore e l’eros, dunque lasciatevi andare e fidatevi delle stelle e del vostro istinto, non ve ne pentirete.

Toro. La giornata di oggi sarà estremamente positiva se riuscirete ad accantonare l’ansia. Diverse questioni in sospeso necessitano del vostro sangue freddo, dunque niente panico. Cercate di rilassarvi e di avere un po’ più di fiducia in voi stessi.

Gemelli. La giornata potrebbe risultare ai vostri oggi un po’ piatta. Approfittatene dunque per riposare e per dedicarvi alla cura della vostra persona e della casa. Attenzione all’orologio: un brutto ritardo potrebbe mettervi di malumore.

Cancro. Durante le prossime ore vi sentirete sereni e appagati. Le stelle e gli astri saranno dalla vostra parte, dunque impegnatevi a non perdere il buonumore. Rimanere accanto alle persone care è la scelta giusta.

Leggi anche->Cielo del mese di dicembre 2020: stelle cadenti, rara congiunzione Giove e Saturno

Leone. Buone notizie sono in arrivo per voi. L’importante è riuscire a mantenere la calma e non perdere la pazienza. Tutte le cose più belle hanno bisogno di tempo, e sarà necessario che anche voi impariate ad aspettare.

Vergine. Le feste sono state per voi motivo di serenità e di meritato riposo. Adesso è il momento di rimettersi al lavoro. Rimboccatevi dunque le maniche e ripartite con ancora più carica. Cercate però di non strafare come sempre.

Bilancia. La giornata di oggi sarà interamente dedicata all’amore e all’eros. È dunque il momento di accantonare ogni timidezza e di lasciarsi andare! Buone notizie anche sul fronte lavorativo: le tensioni stanno cominciando a dissiparsi.

Scorpione. Durante gli ultimi giorni siete stati super carichi e indaffarati. È arrivato quindi il momento di concedersi una pausa e di dedicare qualche ora al relax assoluto. Non permettete a nessuno di portarvi via del sano riposo.

Leggi anche->Stelle cadenti di dicembre: lo spettacolo delle Geminidi

Sagittario. La giornata di oggi si porterà dietro un po’ di malinconia. Cercate di accantonare la solitudine dedicandovi a qualcuno dei vostri hobby. La vicinanza con le persone care è senza dubbio il rimedio migliore.

Capricorno. Un nuovo incontro potrebbe farvi battere forte il cuore. Alcuni cambiamenti sono in arrivo, ed è necessario che voi siate pronti. Cercate di sbrigare le faccende lasciate in sospeso il prima possibile.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. È il momento di farsi valere. La giornata di oggi sarà ottima per proporre progetti e nuove idee, non lasciatevi dunque mettere in ombra da nessuno. Cercate di rimanere lontano dai disguidi e dai litigi, potrebbero mettervi di malumore.

Pesci. Non è il momento di farsi abbattere dal passato. Dedicarsi ai progetti futuri è la soluzione migliore, ed è anche quella più produttiva. Cercate di non trascurare i vostri amici e lasciate che vi aiutino a recuperare il buonumore.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.