Negozi aperti oggi, come funziona in zona rossa il 26 dicembre

La lista dei negozi aperti oggi, sabato 26 dicembre 2020. In piena zona rossa alcuni esercizi commerciali non rimangono chiusi.

Questa la lista dei negozi aperti oggi, sabato 26 dicembre 2020, giorno di Santo Stefano. Un appuntamento tradizionalmente cerchiato di rosso sul calendario perché festivo. Alcuni esercizi commerciali però tengono aperte le saracinesche, dal momento che la situazione è del tutto stravolta a causa della pandemia. Fino a domenica 27 tutta Italia resta in zona rossa, come disposto dall’ultimo Dpcm che risale allo scorso 18 dicembre. Sarà zona rossa anche dal 31 dicembre al 6 gennaio 2021, con eccezione del giorno 4 e dei giorni 28, 29 e 30 dicembre.

In queste ultime quattro date vigerà la zona arancione. Riguardo ad oggi, giorno di Santo Stefano, è concesso fare la spesa per pranzo e cena da consumare alla presenza di massimo due persone al di fuori del novero dei conviventi. Mentre sono esclusi da qualunque punteggio e limitazione under 14 e persone non autosufficienti. Gli spostamenti sono ammessi solo per motivazioni urgenti di lavoro, salute o studio, o per raggiungere anche in due una sola abitazione nella propria Regione di residenza, una volta al giorno. Serve sempre l’autocertificazione per giustificare la mobilità. E vige ogni notte dalle 22:00 alle 05:00 del mattino successivo il coprifuoco. Chiusi ristoranti, bar, trattorie, rosticcerie, pasticcerie e simili. Che potranno però lavorare per consegna a domicilio od asporto fino alle ore 22:00.

Negozi aperti oggi, la lista per il 26 dicembre 2020

• alimentari (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari),

• surgelati,

• computer ed elettronica di consumo,

• sigarette,

• carburante,

• apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni,

• ferramenta, vernici, piastrelle,

• articoli igienico-sanitari,

• attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio,

• articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati,

• libri,

• giornali, riviste e periodici,

• Cartoleria e forniture per ufficio,

• Calzature per bambini e neonati,

• Biancheria personale

• Articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero,

• Autoveicoli e motocicli,

• Giochi e giocattoli,

• Medicinali (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica),

• Articoli medicali e ortopedici,

• Cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria,

• Fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti,

• Animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

Anche barbieri e parrucchieri restano aperti

• Ottica e fotografia,

• Combustibile per uso domestico e per riscaldamento,

• Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini,

• Articoli funerari e cimiteriali,

• Il commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati,

• Poi commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

• Lavanderie e tintorie,

• Barbieri e parrucchieri.