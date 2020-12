Che fine ha fatto Natalia Estrada, l’addio a cinema e tv: ha cambiato vita

Natalia Estrada è stata una showgirl e attrice amata negli anni ’90. Oggi però ha cambiato completamente vita.

Natalia Estrada è nata in Spagna a Gijón il 3 settembre 1972 e si è trasferita in Italia dopo il diploma in cerca di successo. Insieme all’allora marito Giorgio Mastrota ha presentato il game show “Il gioco delle coppie“.

Il grande successo per Natalia Estrada è arrivato con il film di Leonardo Pieraccioni, “Il Ciclone“. Ha lavorato anche come presentatrice nel varietà “La sai l’ultima?” al fianco di Gerry Scotti e si è presentata al Festivalbar con “Banana y Frambuesa“, la versione spagnola di “Banane e lampone“. Ha anche duettato nel 1997 con Claudio Baglioni e ha pubblicato un album musicale. Il suo ultimo lavoro, prima di abbandonare il mondo dello spettacolo, risale alla sitcom “Il mammo” con Enzo Iachetti. La showgirl ha abbandonato definitivamente il piccolo schermo nel 2006 e dice di non sentirne la nostalgia, avendo trovato la propria dimensione in mezzo alla natura e ai cavalli. Insieme al marito Andrea Mischianti gestisce un maneggio in provincia di Asti.

Natalia Estrada, l’abbandono al mondo dello spettacolo

“A casa non ho la TV, non vado in città a prendere aperitivi o a fare la spesa. Vivo in campagna con cani, cavalli e bestiame e godo ogni giorno delle soddisfazioni che mi offre questa mia scelta di vita“, ha raccontato Natalia Estrada. Nel fine settimana lei e il marito viaggiano l’Italia tenendo corsi di equitazione.

La ex showgirl è stata sposata con Giorgio Mastrota e i due si sono separati nel 1998, dopo cinque anni di matrimonio. I due hanno avuto una figlia, Natalia Junior, che nel 2008 ha dato alla luce un figlio, rendendoli nonni. Nel 2006, a causa della sua passione per l’equitazione, ha conosciuto l’attuale marito Andrea Mischianti. Natalia Estrada è ricomparsa in pubblico grazie ad Antonella Clerici che a gennaio 2020 ha condiviso una foto sul profilo Instagram della showgirl che dà lezioni di equitazioni alla piccola Maelle.