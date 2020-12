Montezemolo, in fiamme la lussuosa villa nel Torinese – FOTO

By

La famiglia Cordero di Montezemolo non passa affatto un buon Natale. Colpa di un incendio che ha devastato la lussuosa dimora in Piemonte.

Brutta disavventura per Marco Cordero di Montezemolo. La villa situata a Castiglione Torinese, in Piemonte, è andata preda delle fiamme nel corso della serata di Natale. Ieri, venerdì 25 dicembre 2020, la lussuosa abitazione del Fratello del 73enne Luca, ex presidente della Ferrari nonché della Fiat, ha subito il propagare del fuoco.

Leggi anche –> Incendio improvviso devasta l’abitazione: morti due bambini

Subito sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo intuendo subito come tutto abbia avuto luogo. L’incendio a casa di Marco Cordero di Montezemolo è sorto a seguito di un malfunzionamento delle luminarie sistemate sul tetto per le festività di Natale. La cosa non ha ancora ricevuto conferme ufficiali ma sembra con tutta probabilità essere la causa di quanto accaduto.

Leggi anche –> Incendio Rimini, resort in fiamme nella notte: muore una 37enne

Cordero di Montezemolo, la villa torinese di Marco va a fuoco: servono ore per spegnere l’incendio

Al momento in cui tutto è accaduto, nella villa torinese di Marco Cordero di Montezemolo si trovavano i suoceri di quest’ultimo ed il custode incaricato di prendersi cura e di sorvegliare la lussuosa dimora.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Morta carbonizzata, termocoperta innesca tremendo incendio

L’allarme con il relativo pronto intervento da parte di vigili del fuoco e forze dell’ordine è arrivato da alcuni vicini di casa. Si sono rese necessarie svariate ore prima che l’incendio andasse estinto in via definitiva.