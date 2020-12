Me contro Te, chi è Sofia Scalia: età, foto, vita privata

Sofia Scalia è un membro del duo i Me Contro Te. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere su di lei e sulla sua vita.

Sofia Scalia e Luigi Calagna, meglio conosciuti come Luì e Sofì, sono due degli youtuber più apprezzati e famosi d’Italia. I due fidanzati, formando i Me Contro Te, hanno in pochissimo tempo conquistato il cuore di tutti i bambini ed i teen, ed il loro canale ha raggiunto milioni di iscritti e visualizzazioni. Scopriamo allora qualcosa in più sul volto femminile del duo, quello della bella Sofì.

La Scalia è nata a Palermo il 14 Maggio 1997, sotto il segno del Toro. Oggi la ragazza ha dunque 23 anni. Ha i capelli e gli occhi scuri, le labbra carnose ed i tratti del viso aggraziati e armoniosi. Con la sua dolcezza ha conquistato il web, e ancora oggi continua a farlo. Il viaggio è la sua passione più grande, ed ama molto anche la moda e il make up. Sulla sua vita privata, e su quella di Luì, non si hanno molte informazioni, al contrario di ciò che riguarda quella professionale.

Quello dei Me Contro Te infatti è diventato un vero e proprio caso mediatico. Il duo, partendo dagli schermi degli smartphone e dei pc, è arrivato a lanciare un vero e proprio merchandising, apprezzatissimo e amato in tutta Italia. I due fidanzati hanno scritto insieme persino un libro, uscito nel 2018, che ha riscosso notevole successo. Sofì sta inoltre lavorando sodo per intraprendere la carriera di attrice, e al momento conduce su Disney Channel un programma tutto suo. Secondo quanto dichiarato da Socialblade, il duo riuscirebbe a guadagnare mensilmente una cifra che si aggira intorno ai 90 mila euro.

Me Contro Te: la storia d’amore tra Luì e Sofì

Sofia Scalia e Luigi Calagna sono una coppia anche nella vita reale. I due fidanzati sono molto amati dai bambini, che li apprezzano e li seguono con gioia. Si sono conosciuti a Partinicio, un paese in provincia di Palermo. Entrambi i ragazzi sono molto riservati, non si hanno perciò molte informazioni di carattere privato su di loro. Non è ancora chiaro nemmeno il luogo della loro residenza. Certo è che per motivi di lavoro i due sono costretti a viaggiare molto, spostandosi continuamente da una città italiana all’altra.