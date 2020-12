Massimo Cannoletta, il sogno dopo L’Eredità: ecco cosa farà coi soldi vinti

Il concorrente de L’Eredità Massimo Cannoletta ha sbancato Rai 1 vincendo la bellezza di 280mila euro. E ora che ha lasciato il programma la sua vita si prepara a una svolta…

Massimo di nome e di fatto. Il buon Cannoletta è stato uno dei più grandi campioni de L’Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Anche per questo la sua decisione di abbandonare la trasmissione dopo 51 puntate (praticamente un anno) sempre in testa ha lasciato tutti di stucco.

“Chiuso per due mesi da solo in albergo, ero stanco”, ha raccontato lui stesso al Corriere della Sera. Ma Cannoletta, ribattezzato sui social “enciclopedia umana” e “Wikipedia istantaneo”, 46 anni e residente a Lecce, ha ora altri programmi per la sua vita…

Il “paradiso” di Massimo Cannoletta

“Da un po’ di tempo cominciavo a pensare che sarei stato eliminato, ma non succedeva – ha raccontato Massimo Cannoletta sempre al Corsera -. Iniziava a mancarmi la concentrazione degli inizi e inconsciamente mi stavo preparando a uscire: non è semplice partecipare a un gioco di questo tipo in piena pandemia. Sono stato quasi due mesi chiuso da solo in albergo, tutte le giornate uguali, uscivo solo per andare a registrare le puntate: alla lunga la situazione è diventata sfiancante”.

Così, dopo aver vinto 280 mila euro e fatto incetta di followers sui social, Cannoletta ha deciso di passare ad altro: “Voglio continuare a fare quello che facevo prima: divulgazione sui miei canali social, Twitter e Instagram. Posso dedicare una parte di quella somma a un progetto più strutturato e poi ho anche un nuovo bacino di utenti che si è molto allargato grazie alla visibilità che mi ha dato il gioco di Rai1”. E a chi gli domanda cosa abbia intenzione di fare con quei 280mila euro risponde con una vaga allusione a un “paradiso” situato “nel mezzo dell’Oceano”. Prepariamoci a un altro colpo di scena…